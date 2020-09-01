《出旗制勝－麥穎儀》小米再破頂，吼購２６００１╱沽２５９７８

《出旗制勝》８月的最後一個交易日，恆指高開低收，開市升３１０點，早段最高曾升

４２５點，收市為全日低位２５１７７點，單日波幅超過６００點。大市成交金額１８１８億。

港交所（００３８８）再創上市新高，昨（３１日）升２﹒８％，收市企上３９１的高位，

報３９１﹒２元，成交額則見３２億，連續２個交易日有增加。近日多隻中概股回港上市的利好

消息接踵而來，先有將於９月８日上市的農夫山泉，截至上周四（２７日），孖展超額認購逾

２８０倍，有１６４４﹒９億，再有百勝中國昨日宣布來港第二上市，今日（１日）招股，預計

於９月１０日掛牌，兩隻股份回港上市有望進一步刺激大市交投，港交所有望受惠。另外，證監

會上周五（２８日）認可了兩隻在香港與內地交易所買賣基金（ＥＴＦ）互掛計劃下的ＥＴＦ在

聯交所上市。此舉進一步深化港交所與內地交易所的合作，相信亦有機會成為刺激港股交投的另

一催化劑，北水連續２個交易日淨流入港交所追捧，投資者如看好，或可留意港交所購

２４３９４，行使價４５８﹒８８元，實際槓桿７倍，引伸波幅４１﹒７％，換股比率１００兌

１，２０２１年０１月１８日到期。

但當然，港交所股價破頂後好倉資金開始食糊離場，上日反而見較多淡倉資金入場部署，投

資者如看淡，或可留意港交所沽２４４０２，行使價３５７元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅

３８﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年０１月１８日到期。

小米（０１８１０）下周一（７日）將正式染藍，北水連續４日淨流入，小米股價就升足４

個交易日，累積接近３０％的升幅。股價自上周三（２６日）公布第二季亮麗業績後，股價持續

向好，繼上周四股價飆升逾１１％，昨日繼續破頂，收報２３﹒５元，小米同時宣布將於本周五

（４日）在日本首次推出支緩５Ｇ智能手機Ｍｉ１０Ｌｉｔｅ５Ｇ，銷情或成下一個市場關注點

，投資者如看好，或可留意小米購２６００１，行使價２６元，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅

６２﹒５％，換股比率１０兌１，２０２１年０３月０１日到期。

但反觀小米１４天ＲＳＩ指數超過７５，早已達到超賣水平投資者如看淡，或可留意小米沽

２５９７８，行使價２０﹒８８元，實際槓桿３﹒１倍，引伸波幅５９﹒９％，換股比率１０兌

１，２０２１年０３月０１日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

