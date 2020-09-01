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即市新聞

01/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友再度無功而回

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。９月份指數期貨正式成為現貨月份合約後，淡友大戶率先發動
攻勢。依上周五（２８日）指期貨大戶的部署推測，昨天（３１日）港股大市的整體大市應屬偏
穩或偏好。不過，開市前筆者已於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內特別提醒大家，昨天這個分
析法的效能於場外股票期權到期日會被打折扣，並謂須提防下午會再度呈現急挫的市況，結果不
幸言中。
　　坦言，港股昨晚的表現實屬非常不理想；這個如此差的開局於今天（１日）若不被迅速矯正
，短期後市將不容樂觀。又若明天（２日）仍屬淡友天下，恐怕本月１１日，甚至１５日前大市
都難以顯著揚升。鑑於ＷＢＲ－ＥＳＴ和ＷＢＲ－ＳＴ相繼從＋１跌回０，本欄已將中線實際持
貨量從４３﹒７５％降回３７﹒５％。港股剛有往上突破的勢頭，好友卻再度無功而回，市況又
變得好淡難分了。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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