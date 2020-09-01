《缸邊隨筆－石鏡泉》今日之後炒乜

《缸邊隨筆》美儲局講明要行低息政策，有機構估美國要低息５年，更有估話要低息逾４０

年。美息低下，會帶動：



（１）美官息低，但美市場息可以高。



（２）環球息低。



（３）美元有機會被棄。



（４）人仔有機會被捧。



第（３）、（４）點，不少投資者都可以理解，因為美息低，美元吸引力便弱。美匯低時，

其他貨幣自然會升，人仔會較企硬，是因為中國人民銀行一再表明，不會大水漫灌，故不會大減

息，中國息較美息高時，人仔便有追捧。



投資者可能難理解的是（１），為何美官息低，但美市場息可以高？簡單得很。



住港公立醫院，每日３００元；住港私家醫院，每日數千，何故？



按成本計，公立醫院，每床每日也要三千多，非港居民住院就要三千多，是收回成本價，不

是趁你病攞你命。



息口應跟通脹掛勾，通脹升，息便要升，但上周美儲局明言，在未來日子，就算通脹升，官

息也不加，這不是益街坊，而是一加息，會加瓜美經濟，所以美儲局就用了個挪移大法，讓通脹

升一會，但息就會低很多，對美消費者言，付出是一樣的。



（１）捱貴些息，但物價會被壓下去，是明苦暗甜。



（２）享平息，但物價續升，是明甜暗苦。



這兩者分別在何？



息平，利投機，於是一個億萬富翁，可以日進斗金。不是亂估，上周，全球５００大富豪的

總財富一周增加了２０９０億，平均每富豪多了４０億。



每人４０億！！！阿哥，你上周進帳了幾多「億」？怕只有苦追憶的「憶」。



美儲局就是考慮到他一己之力，是不能解決這個貧富差，這是個政治問題，要政府用行政手

段來解決，美政府又有無能力解決這個貧富差？目前見，無，只能靠派失業救濟來吊鹽水，於是

發債必多，美儲局最終定要買回這些美國國債。



市場力量如何？商家是唯利是圖輩，你美儲局縱「子」（通脹）行兇，旁人要不要穿定盔甲

，以防被通脹所傷？「盔甲」為何？



（１）金。



（２）對美債要求較高的息口以抵日後通脹。



所以昨日金回上１９７０，美長債息凡５年以上的，都有較大升幅。



作為投資者，該如何部署？



（１）持美股者，留心美匯，會否下穿９３以至９０水平。如果９０水平，要留心會否境外

投資者有賺價蝕匯之憂，而有較大手的回吐。



長遠言，筆者看美匯會見７８，在不久之前，美匯也是見過這水平的。



大家一定要留心中國政府今周起的政策轉變，中國不允賣ＴｉｋＴｏｋ、禁止部分中國技術

出口、大疆的無人機加價，這反映，中國可能作出反攻。你禁我公司，禁技術出口，你加我關稅

，無問題，我亦禁技術出口，不做你生意。不過這些禁，未足以推高美通脹，因為這些不是民生

物用，但如中國出口至美國的底褲、Ｔ恤、波鞋加價，你美國又加關稅，則美國貨架上的物價必

升，這就可以推高美通脹，若是，就要佩服美儲局的救美息遠見了。



（２）作為中港股市投資者，就簡單些了。



人仔升，利中╱港股價，昨日港股回撤，一個好的方面想，是場外期指結算，大戶舞高弄低

。



一個一周考慮，是周五後，恆指成分股換班，機構大戶及被動基金不能不調整倉位，但估計

在周三、四兩天的動作才會較大，宜留意，但又不用太擔心。因為恆指換成分股，可以視為換血

、打羊胎素。



６０年代，港股的重磅股是紡織股，因當時港經濟是以紡織製衣為主，陳寶珠的工廠妹，就

是紡織、製衣業的。



７０年代，紡織股中的翹楚：南聯實業、南洋紗廠影響力少了，而換入一眾地產股。



９０年代，金融股興起，不知大家記得有百富勤否。



２０００年代，科「妄」股起，筆者稱之為「妄」而非「網」，大家可有為Ｔｏｍ﹒ｃｏｍ

排過隊拿招股書。



之後是中資股大幅來港上市，港股日成交日增，港交所（００３８８）以７元多上市，今日

價為何？



可見指數成分股如不與時並進換血，仍以紡織業股為成分股時，怕今日恆指不會逾一千。



美股道指、標普５００、納指三指數，近年以納指升幅最多，標普次之，道指包尾，原因是

道指有較多的舊經濟股為其成分股，直到上周，道指公布剔除一些大牛龜舊經濟股（Ｅｘｘｏｎ

Ｍｏｂｉｌ、Ｐｆｉｚｅｒ、Ｒａｙｔｈｅｏｎ），而換入新經濟的科技股

（Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、Ａｍｇｅｎ、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ），也是在為道指續命、續青春。



＊投資科技股 先深度求知＊



今時，恆指換入科技巨人股，就會：（１）增加了恆指的波幅，即炒性，因為這些科技巨人

價格波動較大。因為市場不少光炒他們的業績，還要炒他們的未來發展，這些未來發展一成真，

又會價升，中芯國際（００９８１）話回歸Ａ股，只是話，便升了。吉利（００１７５）上周六

（２９日）公布，已通過了審查，回Ａ股日程有望，昨日又升了。當然還有疫苗股，一通過了檢

測，又會升了。但如果不通過檢測？當然回跌，所以科技股亦是科「夢」股，睡前不知夢為何，

一覺醒來，才知是好夢，也可以是噩夢。



至於如何測夢，不是靠發夢，而是要靠認識科技。考你，你知甚麼是硅基芯片、碳基芯片嗎

？鋰、鈷、氫，哪種會成中國電動汽車的主要動力源？



投資科技股，要先作深度求知。投機科技股，簡單得多，買大細、博運氣便成。



由於科技發展可以一日千里，可以數年便有新科技取代舊科技，故在科技股世界，千萬不要

學巴菲特，持有，然後揸十年八載。微軟蓋茨話，公司五年無新發展，就會被替代。今日微軟要

買ＴｉｋＴｏｋ，就是因為微軟數年前無在這方面發展，有了個新市場（有金）都執唔到，要靠

美政府打壓ＴｉｋＴｏｋ，局ＴｉｋＴｏｋ退出，微軟才可搶金。但中國今時又唔准

ＴｉｋＴｏｋ賣，一拍兩散，微軟怎好？



科技股怎投資，不止一匹布咁長，是一間布廠的布咁長，要逐匹布（科技股的不同範疇）來

談，筆者自問才疏，苦呀！



昨日（３１日）大市回下，可以是暗含殺著，中國高層開完會後，上周開始對美國的無理逼

逼豎起塊板。



先射了幾枚東風道彈，為甚麼有枚要從青海射出？射程５０００公里，如發射台移至中國沿

岸，５０００公里就可以打到關島，關島是個軍事基地，兩國交戰，自然要打軍事基地，中國一

面談、一面彈，只不過證實，中國不想打，但不怕打。



跟著上周六公布中國有些技術不許出口，明顯地，是奉陪了。



再碰下去，會是甚麼？不知。只能講句，小心、小心、小心。阿爺話不怕打，但股市就很怕

打，再次小心。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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