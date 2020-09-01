《專家之言－黃文傑》美股短期料波動，每次調整為買入強勢股良機

《專家之言》環球股市持續強勢，大部分成熟市場也差不多已收回疫情所帶來的失地，連Ｍ

ＳＣＩ新興市場指數也不例外。美股則更為強勢，由於標普５００指數的科技股比重遠超其他股

市，因此已經成功突破歷史高位。隨著疫苗的消息不斷釋出，大大減輕了市場對疫情第二波爆發

的憂慮，令全球風險資產進一步上升。



＊愈接近總統大選日，美股變得愈動盪＊



今年是美國大選年，距離投票日也只２個多月的時間，可以說今次選戰已經進入了大直路，

兩者在民調中的勝負還是伯仲之間，最終誰能入主白宮還是未知之數。根據歷史數據顯示，由１

９２８年至今的２３次選舉年中，共１９次標普５００指數錄得了利潤，而只有４次是虧損的。

不過，要留意，在選舉年間，升幅多是集中在上半年，愈是接近大選期，股市會變得愈動盪。如

果以此推論，踏入９月後股市可能會變得凶險，尤其自３月至今的升勢可謂是馬不停蹄，連個像

樣一點的調整也沒有。

當然，總統周期的預測只是純粹統計得出的結果，只宜參考。筆者認為，與股市表現相關最

高的，應是聯儲局的量化寬鬆規模。事實上，聯儲局自３月起全力增加資產規模後，近來也開始

出現放緩，其資產規模自７月見頂後便一直處於橫行，不過，或許這會引發一波的調整，唯筆者

認為，今年總體股市的表現理應不會太差，這波調整也未必會十分顯著，紿終全球經濟還在掙扎

復甦階段加上總統選舉在前，為保民意現屆政府斷不會任由股市出大亂，且看在疫情中特普朗不

斷施壓予聯儲局，甚至要繞過國會暫緩徵稅和撥款助失業人士可見一班。不過，下年的情況就較

難說了，其一，隨著疫苗開發，疫病對經濟的影響將會不斷減退，全球經濟數據亦正在改善；其

二，選舉完結，對於民意的敏感度自然會減低，屆時央行的資產負債規模即使不收縮，應該也不

會出現顯著的增加了，出現較深度調整的機會也會提高。



＊低息環境不作投資機會成本昂貴＊



唯在可見將來也低息的環境下，不投資的機會成本相當昂貴，市場較願意利用動量策略多於

價值策略，說白點是投資者願意買入昂貴而強勢的股票多於買入估值便宜的股票，筆者認為在廉

價資金的情況下，此趨勢將會難以改變。短期內市況或許會變得更為波動，投資者不妨可以稍稍

下調風險資產的比重。不過要視每一次大市的調整，為追入強勢股的良機。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

