《國企紅籌》消息指威高股份擬分拆愛琅醫療器械控股在港上市

《經濟通通訊社１日專訊》外媒引述市場消息人士指出，威高股份（０１０６６）擬明年分
拆以美國市場為主動的愛琅醫療器械控股（Ａｒｇｏｎ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｅｖｉｃｅｓ）獨
立上市，初步計劃在港掛牌，預期上市估值在２０億至３０億美元之間。
另外，威高股份早於６月公布，建議分拆威高骨科及其普通股於上海證券交易所科創板獨立
上市，威高骨科於６月１１日已向上交所提交建議於科創板上市的申請。（ｅｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS01/09/2020
【FOCUS】北京反制「逼售」 華府章法可循
|財經熱話01/09/2020
【百勝上市】「內循環」利餐飲業 黃偉康：百勝值得認購博升兩成
|財經熱話01/09/2020
特斯拉市值3.6萬億 恒大汽車被嚴重低估？
|剖析天下01/09/2020
【全球搶房】憧憬超低息5年起跳 英美中韓齊現逆疫購房潮
|財經熱話01/09/2020
【生物科技熱】李小加：冀十年內 香港成全球最大生物科技集資中心
|開市Good Morning01/09/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：長汽不宜高追待8元部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰