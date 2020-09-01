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01/09/2020 15:28

《國企紅籌》消息指威高股份擬分拆愛琅醫療器械控股在港上市

　　《經濟通通訊社１日專訊》外媒引述市場消息人士指出，威高股份（０１０６６）擬明年分
拆以美國市場為主動的愛琅醫療器械控股（Ａｒｇｏｎ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）獨
立上市，初步計劃在港掛牌，預期上市估值在２０億至３０億美元之間。
　　另外，威高股份早於６月公布，建議分拆威高骨科及其普通股於上海證券交易所科創板獨立
上市，威高骨科於６月１１日已向上交所提交建議於科創板上市的申請。（ｅｃ）

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