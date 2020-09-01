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01/09/2020 12:45

《地區經濟》澳洲央行維持指標利率０﹒２５％不變，符合市場預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》澳洲央行決議，維持現金利率目標及３年期孳息目標在０﹒２５
％不變，符合市場預期。
　　該行表示，只要有必要就會維持寬鬆貨幣政策，購入國債，致力於支持就業、收入增長。
　　該行預期未來兩年澳洲平均通脹在１％至１﹒５％。
　　澳元兌美元最新報０﹒７３９９╱０﹒７４０４，紐元兌美元新報０﹒６７５９╱０﹒６７
６４，各升逾０﹒３％。（ｅｃ）

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