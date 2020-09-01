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即市新聞

01/09/2020 16:47

《盤後部署》港股短期續炒波幅，小米後勁凌厲仍有力衝上

　　《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，亞洲股市走勢牛皮，中印邊境衝突
令投資者轉為審慎，港股今日走勢窄幅上落，賭股略有追捧，其中８月份澳門幸運博彩毛收入達
１３﹒３億澳門元，符合市場預期；而科指股則繼續炒上，小米（０１８１０）再度破頂，市值
一度衝上６０００億元。最終恆指收報２５１８４點，升７點，主板成交１３９０﹒６３億元。
國企指數報１００１３點，升２１點或升０﹒２２％。恆生科技指數報７６７４點，升１３０點
或升１﹒７３％。
　　內地Ａ股尾市發力，上證綜合指數報３４１０點，升１４點或０﹒４４％；深證成份指數報
１３８４９點，升９１點或升０﹒６６％。兩市合共成交８５１３﹒９億元人民幣。

＊摩通提醒投資者須為特朗普連任作準備＊

　　據近期民調顯示，美國總統特朗普的支持率有急起跡象，摩通策略師Ｍａｒｋｏ　Ｋｏｌａ
ｎｏｖｉｃ向外界表示，早前特朗普民調遠遠落後，現時已經幾乎追捧，投資者須為特朗普連任
作好準備，雖然還有兩個月時間且很多變數發生，但他目前認為，特朗普跑出的勢頭頗大。近期
美股走勢波動，標指及納指同樣創下新高，而美元及日圓也顯示出進行大幅度對沖的跡象，相信
民眾對大選的擔憂已經在市場反映出來。
　　瑞銀發表研究報告指，美聯儲接下來對黃金態度是至關重要，並繼續看好黃金走勢。該行指
，疫情傷害了全球經濟導致聯儲推出刺激措施出台，黃金升至２０００美元位置，分析師預計零
利率將繼續維持，直到通脹高於目標，才會轉向購買國債。而聯儲局如何打救經濟並帶動經濟，
相信對黃金價格有一定程度影響，目前市場焦點將放在美國下月的政策制度會議之上。

＊中美及中印事件持續影響股市氣氛＊

　　踏入９月份，港股繼續維持窄幅上落格局，相信近期股市仍受到中印衝突及中美角力等因素
影響。另一方面，業績期股份基本上炒完，短期內難再有上升的動力，相信港股短期在２５００
０至２５８００點之間炒波幅。市場焦點，似乎繼續落在科指股之上，其中小米（０１８１０）
走勢凌厲，今日連番破頂，並突破６０００億元市值，相信短期仍有上望空間，首關可先看３０
元。而美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）仍有升勢，料短期「即日鮮」策略仍可維持。
（ｕｌ）

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