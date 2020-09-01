【安倍辭任】傳菅義偉獲黨內壓倒性支持，前防衛相石破茂勢參選

《經濟通通訊社１日專訊》據日本《日經新聞》報道指，執政黨自民黨中最大派系支持內閣

官房長官菅義偉擔任該黨黨魁，他亦在黨內高層獲得壓倒性支持成為下一任首相，據悉他將宣布

繼續推進「安倍經濟學」和疫情應對措施。

不過菅義偉其實不屬於任何派系，但黨內兩大派系對他的支持越來越大，其中包括由總務會

長二階俊博領導的「二階派」，約佔１００個議員席位。另由麻生太郎領導的「麻生派」共有５

４名成員，據悉亦準備支持菅義偉出選。

另外據《朝日新聞》周一（３１日）引述日本前防衛大臣石破茂派系人士報道指，石破茂將

參加自民黨黨魁選舉，而他目前是民意調查中最受歡迎的下任首相人選，或成為菅義偉最強對手

。

自民黨領袖今日將開會制定黨魁選舉的投票規則，會議將當地時間上午１１點左右舉行，最

關鍵的決定在於與地方官員相比，議員將擁有多少投票權。如果議員有更多投票權，菅義偉勢將

獲得最多票數。

而在２０１８年的黨內投票中，選票在國會議員和政府官員之間平均分配，雙方都有３９４

票，總共７８８票。不過今次由於需要加快程序，票數分配可能傾向議員，議員或有３９４票，

地方官員僅獲１４１票。（ａｌ）

