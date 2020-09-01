【大國博弈】蓬佩奧：特朗普或數周內公布限制中國學生赴美

《經濟通通訊社１日專訊》美國國務卿蓬佩奧周一（３１日）接受電台訪問時表示，總統特
朗普正認真考慮限制中國留學生或研究人員赴美，華府可能在未來數周至數個月內宣布限制行動
。
蓬佩奧強調並非每一個中國學生都接受中國共產黨的指示工作，故不應將他們視為間諜，但
特朗普正認真對待這些事情。（ａｌ）（ｚｚ）
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