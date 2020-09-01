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01/09/2020 17:37

《台股攻略－馮偉明》台股反彈，重上１２７００點

　　《台股攻略》台股今日（１日）強勢反彈，加權指數今早高開廿多點，最終以最高點
１２７０３點收市，大升１１１點，不過成交金額則縮減至新台幣２１５６億元。
　　電子權值股方面，台積電領頭上升，收新台幣４３５元，升新台幣８﹒５０元。大立光股價
今日強勢反彈４％，收新台幣３５２５元，升新台幣１４０元。鴻海微升新台幣０﹒１０元，收
新台幣７７元。聯發科則收新台幣５７６元，升新台幣２０元。其他電子權值股如聯電、國巨及
台達電亦有１％至３％升幅。因市場傳出蘋果將原先ｉＰａｄ訂單轉由台灣工廠代工，刺激
ＴＰＫ－ＫＹ升至漲停，而ＧＩＳ－ＫＹ業成亦升超過５％；而面板股指標友達及群創股價今日
同樣飆升３％。台塑四寶今日跌勢明顯收歛。台塑收新台幣７７﹒９元，跌新台幣０﹒３０元；
台塑化收新台幣８１元，跌新台幣１元；南亞收新台幣６０﹒８０元，跌新台幣０﹒７０元；而
台化則收新台幣６８元，微升新台幣０﹒２０元。
　　台股繼續在整固階段，上方１２８００至１３０００點阻力不輕，下方１２０００則有支持
，預料短線較難有大突破，蘋概股相信仍是短線炒作對象。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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