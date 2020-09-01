【百勝上市】「內循環」利餐飲業，黃偉康：百勝值得認購博升兩成

《經濟通通訊社記者張穎淇１日報道》內地大推「內循環」政策，內需餐飲股成為投資寵兒

，海底撈（０６８６２）、頤海國際（０１５７９）、呷哺呷哺（００５２０）等近半個月錄不

俗升勢，而今日板塊焦點就是中國餐飲巨頭、內地ＫＦＣ母企百勝中國（０９９８７）正式招股

，作為國內大型餐飲企業，到底能否於內需股齊起哄的時候成功發圍？



＊發售價不高４６８元，入場費２３６３６元＊



百勝中國是次於全球發行４１９７﹒０７萬股，約４％股公開發售。每股發售價不高於４６

８元，每５０股一手，入場費約２３６３６元。今日開招，已有消息指該股國際配售反應理想，

不足半天已獲足額認購。百勝中國為中國最大的餐飲企業，參考該公司業績，業務範圍主要為快

餐店、火鍋店和咖啡店。其中旗艦品牌為肯德基及必勝客，以及小肥羊、黃記煌、ＣＯＦＦｉｉ

＆ＪＯＹ、東方既白、塔可貝爾及Ｌａｖａｚｚａ等新興品牌。公司截至本年６月３０日止，已

總計開立多達９９５４間餐廳，並不斷發展的餐飲網絡，以營業性質而言相信能夠受惠「內循環

」概念。然而，受累於新冠肺炎疫情，該公司今年上半年業績較弱，尤其是其必勝客品牌的表現

明顯較其他品牌遜色。



＊疫情下國內旅遊興起，看好第二及三季業績＊



對於上半年較弱表現會否對招股表現產生較大負面影響，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經

濟通通訊社》表示，雖然疫情影響公司上半年業績，惟他仍看好該股於第二、三季業績的表現。

他指出，現時除了有「內循環」政策支持外，由於在疫情下國內民眾未能夠出關前往其他國家，

相信會先引發國內旅遊的熱潮，從而利好百勝中國餐廳下半年經營。惟需留意的是，若然疫情減

退，國內開始回復關口往來，相信國內消費力會轉移至其他旅遊地，引致該公司餐廳收入回軟。

因此暫時他先看好第二、三季的業績表現。

整體而言，他建議投資者認購該股，同時他亦看好該股的上市表現，預料下周四（１０日）

掛牌之時，亦會帶動該公司的美股（ＹＵＭＣ）走高，預期在港股份短期可以炒高至５５０元位

置，換言之有兩成回報。

對於是否以「孖展」認購新股，他指出，雖然「孖展」認購風險不大，惟由於最近較多新股

上場，券商資金較為緊張，因此是否以「孖展」認購可視乎認購數量是否較多，若只認購八至十

手數量，則可直接以現金認購。

對於最近討論度極高的新股農夫山泉（０９６６３），黃偉康認為，市場認定其「吸水力」

較百勝中國強，於認購農夫山泉資金未回籠的情況下，或會影響其招股表現。





表列部分內地及本地餐飲股股價表現（％）：



股份（編號） 今年以來 下半年以來 ８月以來

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內地餐飲股：

合興集團（０００４７） － ４２﹒５７ － ３﹒３３ ＋ １﹒７５

呷哺呷哺（００５２０） － ５﹒０３ ＋２６﹒１８ ＋２４﹒０７

周黑鴨 （０１４５８） ＋ ６１﹒２８ ＋３２﹒９８ ＋４１﹒３２

頤海國際（０１５７９） ＋１７４﹒８８ ＋５７﹒３３ ＋３１﹒６５

海底撈 （０６８６２） ＋ ６５﹒３３ ＋５７﹒４９ ＋４４﹒４６

九毛九 （０９９２２） ＋１６３﹒６３＃ ＋３０﹒０５ ＋３２﹒８２



本地餐飲股：

大快活 （０００５２） － ３﹒５２ ＋１０﹒７４ ＋１５﹒５４

大家樂 （００３４１） － ２﹒８２ ＋１１﹒８５ ＋１５﹒５９

翠華控股（０１３１４） － ２４﹒４２ ＋ ３﹒１８ ＋１６﹒０７

太興集團（０６８１１） － １２﹒４５ ＋ ５﹒１９ ＋１７﹒３６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股指

恆指指數 － １０﹒７１ ＋ ３﹒０５ ＋ ２﹒３４

國企指數 － １０﹒１８ ＋ ２﹒８０ － ０﹒０８

恆生科技指數 ＋ ６２﹒４６ ＋２０﹒１１ ＋ ７﹒０５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：資料截至９月１日中午收市

＃九毛九今年１月中掛牌，以上市價６﹒６元比較

