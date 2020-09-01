《窩輪豪情－梁業豪》料早市繼續反彈，惟再升空間有限

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為小米（０１８１０）、中國神華（０１０８８）與石藥集團（０１０９３），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時參考的股

票，則宜首選工商銀行（０１３９８）、中國海外（００６８８）與中信銀行（００９９８）。

８月份場外股票期權到貨後，港股大市的表現較預期略佳，大戶買家於低位入市維持秩序。

現時四大指數皆處於偏高水平，幅度以科技股最大，達１﹒９０２％。國金股喜見不俗的反彈力

度，港股或已處於低位整固的階段。大市於開市後先往下尋底屬於十分正常的現象，恆指期貨於

早市繼續反彈的機會不弱，惟再升空間有限，至於午市價位會否再度掉頭大幅急挫，相信機會不

大，因淡友大戶已經欠缺了殺好倉的誘因。最後，即市阻力位應先看２５２５３。



《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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