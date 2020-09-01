《談國論企－黎偉成》製造業出口新單８月續升乃佳兆

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ的出口新訂單於２０２０年８月大幅回升，使

新訂單、在手訂單以至生產持續擴張，復工復產復商復市基本產生穩企業、保就業和增收促消費

佳效，經濟基本回復穩中有進發展。但新冠狀肺炎惡疫ＣＯＶＩＤ－１９肆虐美、歐等地，環球

經濟下行甚至有衰退威脅，對中國製造業的出口有困，續要強化內需穩經濟。



＊生產續擴張仍憂美歐經濟不振＊



來自中國國家統計局的最新資料，中國製造業經理採購指數於２０２０年８月份所達５１（

見表），環比即使回落０﹒１個百分點，惟這是７月份５１﹒１環比增０﹒２個百分點和６月份

５０﹒９環比增０﹒３個百分點的二連升稍調，更為２０２０年暫見之第三高的月份，而３月份

達５３的快速反彈，不僅受惠於精準有序復工復產，更因新冠狀肺炎惡疫爆發使２月份因全國多

地封關底下使ＰＭＩ跌至３５﹒７的基數較低衍生之效。更重要的是，ＰＭＩ僅於２月份明顯收

縮後，最近６個月皆處輕微擴張水平，不差矣。

需要高度指出者，為製造業的產銷情況有持續重大改善之言，可印證於好幾個方面，特別是

（一）訂單有不斷的提升，重點當然在於（Ｉ）出口新訂單，分類指數於２０２０年８月份達

４９﹒１，環比增長０﹒７個百分點，且距臨界點５０相去０﹒９個百分點，比上月的落差

１﹒６個百分點提升０﹒７個百分點，而７月份４８﹒４環比增長５﹒８個百分點，連同６月份

４２﹒６環比升７﹒３個百分點和５月份升１﹒８個百分點，屬持續大有改進之況。中國的製造

業所爭取到的出口新訂單由收縮轉至十分接近擴張水平，乃因美國以至歐亞等各地疫情和經濟相

當惡劣，以製造業為主的工業生產低迷，不得不進口中國各種各樣商品。

同樣重要的是（ＩＩ）進口訂單於８月份達４９的環比回落０﹒１個百分點，連同７月份

４９﹒１環比增２﹒１個百分點，和６月份環比及同比分別增２﹒３個百分點和０﹒２個百分點

，仍屬有持續好轉。此使（ＩＩＩ）在手訂單４６，環比增０﹒４個百分點。

由是（ＩＶ）製造業的整體訂單分類指數於２０２０年８月份達５２，環比上升０﹒３個百

分點，與７月份５１﹒７環比升幅相若，加上６月５１﹒４環比增０﹒５個百分點，整體訂單之

擴張，不僅依靠內需，出口亦改善。

問題是世界各地疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍不宜過

份樂觀，重要的是（ｉ）美國大選在即，民主、共和兩黨互相攻擊，是必然而然的事情，但這在

應對惡疫問題上的’較量’，此屬政治爭鬥，當然是負面；（ｉｉ）歐洲的疫情及經濟亦未見好

轉，使出口新訂單的前景所蒙陰影難以消除矣。

但訂單情況反覆改善，使（二）ＰＭＩ的生產分類指數，仍然保持擴張態勢：於２０２０年

８月份達５１，即使環比回落０﹒１個百分點，而７月份５４環比增０﹒１個百分點和６月份

５３﹒９比增０﹒７個百分點，乃二連升之後的稍回，尤其是２０２０年８月份之數，較

２０１９年同期的４９﹒５高１﹒５個百分點，便由是可見一斑矣。



＊製造企業對前景保持審慎樂觀＊



至於（三）生產成本和銷售價格的情況尚可，因（１）主要原材料購進價格分類指數於８月

份達５８﹒３，環比增長０﹒２個百分點，但７月份５８﹒１環比增１﹒３個百分點，而６及５

月份的環比分別飆升５﹒２個百分點和９﹒１個百分點，已屬相當溫和的漲幅，由是（２）出廠

價格分類指數於８月份５３﹒２的環比增長０﹒１個百分點，略高於臨界點，反映出製造業出廠

價受以原材料購進價壓力暫時可以接受。

（四）製造業的生產經營活動預期指數，於２０２０年８月份達５８﹒６和環比上升０﹒８

個百分點，高於７月份５７﹒８的０﹒３個百分點升幅，而６月份５７﹒５環比卻稍為回落

０﹒４個百分點，和５月份達５７﹒９環比回升３﹒１個百分點比較，顯製造業企業對業務前景

相對審慎樂觀，乃不錯的現象。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

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