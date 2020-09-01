《異動股》微創醫療（８５３）抽升逾９％，轉移附屬約一成股權

《經濟通通訊社１日專訊》微創醫療（００８５３）現價升９﹒２２％，報３８﹒５元，盤

中高見３９元；成交約３４５７萬股，涉資１２﹒４５億元。主動買盤７２％。

微創醫療獲納入為ＭＳＣＩ明晟環球指數系列香港指數成分股，將於昨日收市後生效。

另外公司宣布，附屬公司及目標公司與該等投資者及上海常隆訂立協議，其中附屬公司同意

向該等投資者轉讓目標公司７﹒１４２９％註冊資本以獲取人民幣１５億元；目標公司的現有股

東上海常隆同意向該等投資者轉讓目標公司２﹒３８０９％的註冊資本，以獲取人民幣５億元，

及該等投資者同意向目標公司注入額外資本合共人民幣１５億元。

現時，恆生指數報２５１９５點，升１８點或升０﹒０７％，主板成交３４９﹒４７億元。

國企指數報１００３８點，升４７點或升０﹒４８％。

上證綜合指數報３３８９點，跌６點或跌０﹒１９％，成交８２４﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１３７１７點，跌４１點或跌０﹒３０％，成交１３１９﹒３１億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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微創醫療（００８５３） ３８﹒５０元 升９﹒２２％

威高股份（０１０６６） １８﹒４８元 升２﹒１０％

先健科技（０１３０２） ２﹒３１元 跌０﹒８６％

愛康醫療（０１７８９） ２０﹒００元 升０﹒９１％

春立醫療（０１８５８） ４３﹒９０元 跌０﹒９０％



華檢醫療（０１９３１） ２﹒５９元 跌２﹒６３％

啟明醫療（０２５００） ６５﹒１０元 升３﹒８３％

官醞控股（０８５１３） ２﹒５５元 升４﹒９４％

沛嘉醫療（０９９９６） ２５﹒４０元 跌１﹒５５％

康基醫療（０９９９７） ２４﹒７０元 跌１﹒５９％

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（ｆｚ）

