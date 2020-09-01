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01/09/2020 09:58

《異動股》微創醫療（８５３）抽升逾９％，轉移附屬約一成股權

　　《經濟通通訊社１日專訊》微創醫療（００８５３）現價升９﹒２２％，報３８﹒５元，盤
中高見３９元；成交約３４５７萬股，涉資１２﹒４５億元。主動買盤７２％。
　　微創醫療獲納入為ＭＳＣＩ明晟環球指數系列香港指數成分股，將於昨日收市後生效。
　　另外公司宣布，附屬公司及目標公司與該等投資者及上海常隆訂立協議，其中附屬公司同意
向該等投資者轉讓目標公司７﹒１４２９％註冊資本以獲取人民幣１５億元；目標公司的現有股
東上海常隆同意向該等投資者轉讓目標公司２﹒３８０９％的註冊資本，以獲取人民幣５億元，
及該等投資者同意向目標公司注入額外資本合共人民幣１５億元。
　　現時，恆生指數報２５１９５點，升１８點或升０﹒０７％，主板成交３４９﹒４７億元。
國企指數報１００３８點，升４７點或升０﹒４８％。
　　上證綜合指數報３３８９點，跌６點或跌０﹒１９％，成交８２４﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３７１７點，跌４１點或跌０﹒３０％，成交１３１９﹒３１億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微創醫療（００８５３）　　　３８﹒５０元　　　升９﹒２２％
　　威高股份（０１０６６）　　　１８﹒４８元　　　升２﹒１０％
　　先健科技（０１３０２）　　　　２﹒３１元　　　跌０﹒８６％
　　愛康醫療（０１７８９）　　　２０﹒００元　　　升０﹒９１％
　　春立醫療（０１８５８）　　　４３﹒９０元　　　跌０﹒９０％

　　華檢醫療（０１９３１）　　　　２﹒５９元　　　跌２﹒６３％
　　啟明醫療（０２５００）　　　６５﹒１０元　　　升３﹒８３％
　　官醞控股（０８５１３）　　　　２﹒５５元　　　升４﹒９４％
　　沛嘉醫療（０９９９６）　　　２５﹒４０元　　　跌１﹒５５％
　　康基醫療（０９９９７）　　　２４﹒７０元　　　跌１﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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