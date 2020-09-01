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01/09/2020 13:06

《異動股》銀娛升近２％，澳門８月博彩收入跌９４﹒５％符預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》濠賭午後表現靠穩。銀河娛樂（０００２７）升１﹒８％，報６
２﹒１５元；成交約５７４萬股，涉資３﹒５３億元。
　　澳門８月份幸運博彩毛收入１３﹒３億澳門元，按年跌９４﹒５％，符合市場預期。今年頭
８個月，幸運博彩毛收入按年跌８１﹒６％，為３６４億澳門元。
　　永利澳門（０１１２８）升１﹒２３％，報１４﹒７６元；金沙（０１９２８）升１﹒１７
％，報３４﹒６元。
　　現時，恆生指數報２５１８９，升１２點或升０﹒０５％，主板成交８０６﹒０８億元。國
企指數報１００３６，升４５點或升０﹒４５％。
　　上證綜合指數報３３９４，跌不足１點，成交２０２０﹒９６億元人民幣。深證成份指數報
１３７８８，升３０點或升０﹒２２％，成交３２７０﹒２８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂　　（０００２７）　　　６２﹒１５元　　　升１﹒８０％
　　新濠國際發展（００２００）　　　１７﹒２２元　　　升０﹒５８％
　　澳博控股　　（００８８０）　　　１０﹒７２元　　　升０﹒５６％
　　永利澳門　　（０１１２８）　　　１４﹒７６元　　　升１﹒２３％
　　金沙中國　　（０１９２８）　　　３４﹒６０元　　　升１﹒１７％
　　美高梅中國　（０２２８２）　　　１０﹒９８元　　　跌２﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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