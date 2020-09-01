《午市前瞻》港股２５０００料有支持，新經板塊宜細選個股投資

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股三大指數走勢個別發展，港股今早開９１點報２５０８

５點。惟早市走勢偏悶，維持反覆數十點上落。內地公布財新８月製造業ＰＭＩ升至５３﹒１，

創逾９年半最高，港股半日最高曾見２５２４２點升１２５點，當中騰訊（００７００）、賭業

及內需股表現較好。地產股及金融股普遍走軟，最終港股半日報２５１７１點，跌５點或跌０﹒

０２％，主板成交７９１﹒４０億元。國企指數報１００３１點，升４０點或升０﹒４０％。恆

生科技指數報７６５９，升１１５點或升１﹒５３％。

Ａ股微升，上證綜合指數報３３９７點，升１點，成交１９８８﹒１８億元人民幣。深證成

份指數報１３７８９點，升３０點或升０﹒２２％，成交３１９０﹒６６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股升２﹒１７％，報５４２元；匯豐控股（００００５）跌０﹒８９％

，報３３﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒４４％，報７９﹒４５元；中國移動（００９

４１）升０﹒０９％，報５４﹒２元；香港交易所（００３８８）升１﹒３７％，報３９２﹒８

元，最高曾見３９４﹒６元破頂。



＊獲多間大行唱好的比亞迪半日飆一成一＊



乘聯會發布數據顯示，內地７月乘用車新四化指數為５６﹒８，相比年６月的５３﹒９有所

提升，汽車股普遍造好。獲多間大行唱好的比亞迪股份（０１２１１）升１０﹒９１％，報８５

﹒４元；長城汽車（０２３３３）升９﹒０４％，報９﹒１７元；廣汽集團（０２２３８）升６

﹒４６％，報７﹒０９元；吉利汽車（００１７５）升２﹒３２％，報１６﹒７６元；敏實集團

（００４２５）升１３﹒８５％，報２９﹒６元。

內需及零售股普遍抽升。兩個月飆逾倍且破頂的香港電視（０１１３７）升１０﹒４８％，

報１１﹒６元；日清食品（０１４７５）升７﹒６５％，報９﹒０１元；海底撈（０６８６２）

升３％，報５１﹒５元；頤海國際（０１５７９）升２﹒６３％，報１２５元；申洲國際（０２

３１３）升３﹒１２％，報１２８﹒９元。

《新華社》報道，澳門特區政府將於９月１日至１２月３１日，透過微信平台發放合共２﹒

９億澳門元的消費券，用於吸引內地遊客到澳門旅遊消費。另外。８月份賭收數據最快將於日內

公布。銀河娛樂（０００２７）升１﹒３９％，報６１﹒９元；金沙中國（０１９２８）升０﹒

８８％，報３４﹒５元；永利澳門（０１１２８）升０﹒８２％，報１４﹒７元；澳博控股（０

０８８０）升０﹒１９％，報１０﹒６８元；新濠國際（００２００）升０﹒５８％，報１７﹒

２２元。



＊小米半日飆６％繼續破頂＊



新經濟股個別發展，推８Ｋ電視的小米（０１８１０）破頂升５﹒９６％，報２４﹒９元；

與國家圖書館達成戰略合作的閱文（００７７２）升６﹒１３％，報５１﹒１元；美團點評－Ｗ

（０３６９０）升４﹒２３％，報２６６﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３５％，報２

８１﹒８元；京東集團（０９６１８）跌０﹒１３％，報３１０﹒２元。

個別手遊股見回吐。中期經調整ＥＢＩＴＤＡ僅微升１﹒８％的友誼時光（０６８２０），

股價急跌２９﹒６６％，報２﹒６８元；心動公司（０２４００）跌４﹒８％，報４０﹒７元；

網易（０９９９９）跌２﹒５１％，報１５１﹒７元；ＩＧＧ（００７９９）升１﹒３４％，報

９﹒０７元；金山軟件（０３８８８）升６﹒３９％，報４４﹒１５元。

醫療相關股上揚。附屬公司獲高瓴資本入股的微創醫療（００８５３）升５﹒９６％，報３

７﹒３５元；啟明醫療（０２５００）升７﹒５８％，報６７﹒４５元；威高股份（０１０６６

）升２﹒５４％，報１８﹒５６元；平安好醫生（０１８３３）升２﹒０４％，報１１５﹒３元

；阿里健康（００２４１）升１﹒２８％，報１８﹒９６元。（ｋｓ）



＊黃偉康：小米可待調整至十天線再追入＊



港股今早低開後曾跌穿二萬五關後有支持，漸重上２５２００點水平橫行。安里主席兼行政

總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，大市現時除了受中印緊張關係影響，亦受不少新股上市令

券商資金壓力增加，令市場資金流動減少。他指出，恆指於昨日已作調整，料二萬五關有支持，

惟突破２６０００點作有一定阻力，因此他料港股本星期會於該一千點區間徘徊。

至於新經濟股方面，黃偉康認為，現時投資者宜選擇個股炒作多於板塊炒作，部分個股如騰

訊（００７００）、阿里（０９９８８）仍為中美角力磨心，市場態度較謹慎。而他較看好今早

領跑新經濟股的小米（０１８１０），由於其並非中美角力磨心，受美方之制裁行動負面影響較

小，加上華為出新手機面臨挑戰，市場對小米手機取代華為有一定憧憬，因此小米短線表現仍可

看好。惟他指出，小米由８月中至今未有跌穿十天線位置，短期內已錄較大升幅，因此建議已持

有該股的投資者可先止賺，而欲買入的投資者可待該股調整至十天線約２２元水平時再買入，目

標價上望３０元。（ｊｃ、ｋｓ）

