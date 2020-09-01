《美元走勢－羅明立》美匯指數下穿９２水平，惟不宜急於追空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒５９ １０５﹒０３ １０５﹒６８

歐元╱美元 １﹒１９９７ １﹒１９３６ １﹒１９７７

英鎊╱美元 １﹒３４１８ １﹒３３５６ １﹒３４０４

美元╱瑞郎 ０﹒９０４５ ０﹒８９９９ ０﹒９０１２

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

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《美元走勢》美國聯儲局副主席Ｒｉｃｈａｒｄ Ｃｌａｒｉｄａ出席經濟論壇時表示，單

純失業率回落，但通脹未能維持或預期升溫至２％的目標水準以上，於聯儲局的新貨幣政策框架

下，仍不足以形成加息條件。此外，其不認為負利率是具吸引力的政策，言論暗示局方不傾向實

行負息政策，且於新貨幣政策框架下，未來局方加息的門檻將相當之高。

美元繼續受壓，美匯指數今早下穿９２水平。技術上，日線ＲＳＩ跌至２８並出現了背馳情

況，所以要小心美元反彈的可能，不過美元弱勢已成，短線反彈不影響中線下行之勢，做好風控

並不急於追空便可。

日本內閣府調查顯示，當地８月消費者信心指數由前月的２９﹒５微跌至２９﹒３，是４個

月以來首見，有關調查是針對普通家庭對收入及就業看法，指數低於５０，反映普通家庭對收入

及工作的信心偏向悲觀。日本首相安倍晉三請辭，令日本政局出現變數，市場正觀望新首相會否

延續安倍的經濟措施。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９２０ １﹒２０２０ １﹒１８７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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