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即市新聞

01/09/2020 15:35

《美元走勢－羅明立》美匯指數下穿９２水平，惟不宜急於追空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５９　　　１０５﹒０３　　　１０５﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９９７　　　１﹒１９３６　　　１﹒１９７７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４１８　　　１﹒３３５６　　　１﹒３４０４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０４５　　　０﹒８９９９　　　０﹒９０１２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國聯儲局副主席Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｃｌａｒｉｄａ出席經濟論壇時表示，單
純失業率回落，但通脹未能維持或預期升溫至２％的目標水準以上，於聯儲局的新貨幣政策框架
下，仍不足以形成加息條件。此外，其不認為負利率是具吸引力的政策，言論暗示局方不傾向實
行負息政策，且於新貨幣政策框架下，未來局方加息的門檻將相當之高。
　　美元繼續受壓，美匯指數今早下穿９２水平。技術上，日線ＲＳＩ跌至２８並出現了背馳情
況，所以要小心美元反彈的可能，不過美元弱勢已成，短線反彈不影響中線下行之勢，做好風控
並不急於追空便可。
　　日本內閣府調查顯示，當地８月消費者信心指數由前月的２９﹒５微跌至２９﹒３，是４個
月以來首見，有關調查是針對普通家庭對收入及就業看法，指數低於５０，反映普通家庭對收入
及工作的信心偏向悲觀。日本首相安倍晉三請辭，令日本政局出現變數，市場正觀望新首相會否
延續安倍的經濟措施。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９２０　　　１﹒２０２０　　　１﹒１８７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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