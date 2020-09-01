《本港經濟》７月零售貨值連跌１８個月，跌幅收窄至２３﹒１％

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，本港零售銷貨價值連跌１８個月，今年７月臨

時估計為２６５億元，較去年同月下跌２３﹒１％，比６月修訂後的２４﹒７％跌幅收窄，跌幅

為今年１月以來最小，並勝市場預估跌２７﹒４％。

扣除其間價格變動後，７月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌２３﹒９％，跌幅亦比６月

修訂後跌２５﹒３％及市場預估跌２６﹒２％為佳。

今年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌３２﹒１％，而總銷貨數量則跌

３３﹒５％。



＊首飾鐘表貨值大跌近５４％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年７月，食品、酒類飲品及煙草

的銷貨價值按年下跌１２﹒９％。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌７﹒２％）；珠寶首

飾、鐘表及名貴禮物（下跌５３﹒７％）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌５﹒６％）；百

貨公司貨品（下跌２８﹒８％）；服裝（下跌４２﹒５％）；藥物及化妝品（下跌５０﹒９％）

；汽車及汽車零件（下跌１３﹒１％）；書報、文具及禮品（下跌４１﹒０％）；中藥（下跌２

６﹒５％）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌５３﹒６％）；以及眼鏡店（下跌３７﹒０

％）。

另一方面，今年７月，超級市場貨品的銷貨價值按年上升２６﹒５％。其次為燃料（銷貨價

值上升３﹒８％）；以及傢具及固定裝置（上升０﹒３％）。



＊跌幅顯著受疫情影響＊



政府發言人表示，即使比較基數偏低，７月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，原因是當月本地

２０１９冠狀病毒病個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動。發言人進一

步指出，最近本地疫情緩和或有助改善消費氣氛，但訪港旅遊業維持停頓，零售業的經營環境短

期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。（ｃｌ）

