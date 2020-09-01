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即市新聞

01/09/2020 19:25

《再戰明天》美公布ＡＤＰ就業變動，英倫銀行經濟學家主持討論會

　　《經濟通通訊社１日專訊》明日（２日），美國公布８月ＡＤＰ就業變動，英倫銀行首席經
濟學家霍爾丹主持討論會。

＊英倫銀行首席經濟學家霍爾丹主持討論會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：３０ａｍ，日本央行副總裁若田部昌澄與左賀企
業領袖進行線上會議。
　　明晚９：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利、副總裁拉姆斯登、貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員
弗利葛、金融政策委員會（ＦＰＣ）委員柯利特鮑和布雷熱接受英國議會財政委員會質詢。貝利
可能談及英國經濟從疫情封鎖措施的復甦。
　　１０：００ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯出席布雷頓森林委員會主辦的研討會。
１０：３０ｐｍ，英倫銀行副總裁布羅德班特在２０２０年央行研究協會年會發表主旨演講。
１１：３０ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹主持２０２０年央行研究協會年會的小組討論。

＊美國公布８月ＡＤＰ就業變動＊

　　在數據方面，明早（２日）９：３０ａｍ，澳洲公布第二季國內生產總值（經季節調整），
季率跌幅料由０﹒３％擴闊至６％；年率料由上升１﹒４％逆轉為收縮５﹒２％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布７月生產者物價指數，年率跌幅料由３﹒７％收窄至３﹒４％。
８：１５ｐｍ，美國公布８月ＡＤＰ就業變動，料由１６﹒７萬增加至１００萬。
１０：００ｐｍ，美國公布７月工廠訂單料由６﹒２％降至６％。７月耐用品訂單料由７﹒６％
升上１１﹒２％。

＊數碼通電訊派業績＊

　　在本港，明日，數碼通電訊（００３１５）公布業績。（ｈｏ）

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