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01/09/2020 17:33

【新冠肺炎】聶德權：８﹒２萬人已參與全民檢測，逾６５萬人預約

　　《經濟通通訊社１日專訊》「普及社區檢測計劃」今日展開。公務員事務局局長聶德權表示
，今天社區普及檢測預約登記總人數為６５﹒１萬，總檢測數字為８﹒２萬人，當中有７﹒４萬
人為事先進行預約的市民，另外８０００人則沒有進行登記而進入檢測中心進行檢測。他形容今
天運作順暢。
　　他指出，經評估今天的運作後，由９月３日開始，將增加檢測中心的檢測名額。食物及衞生
局局長陳肇始表示，今天有多間傳媒訪問多位進行檢測的市民，認為足以澄清早前的有關謠言。
（ｂｎ）

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