【新冠肺炎】聶德權：８﹒２萬人已參與全民檢測，逾６５萬人預約

《經濟通通訊社１日專訊》「普及社區檢測計劃」今日展開。公務員事務局局長聶德權表示

，今天社區普及檢測預約登記總人數為６５﹒１萬，總檢測數字為８﹒２萬人，當中有７﹒４萬

人為事先進行預約的市民，另外８０００人則沒有進行登記而進入檢測中心進行檢測。他形容今

天運作順暢。

他指出，經評估今天的運作後，由９月３日開始，將增加檢測中心的檢測名額。食物及衞生

局局長陳肇始表示，今天有多間傳媒訪問多位進行檢測的市民，認為足以澄清早前的有關謠言。

（ｂｎ）

