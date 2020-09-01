《小傳日記》九月首日弱，魚缸無力上，微漲僅七點，明日再挑戰！

《小傳日記》魚缸今日都係悶市格局，噚晚花旗國三大指數升跌不一，加上亞洲個「孖屐」

都係悶悶地，魚缸今日低開９１點後就收窄跌幅。不過科指股就好有睇頭啦！例如小米（０１８

１０）今日終於吐氣揚眉，連續破頂之餘市值仲突破埋６０００億元！真係架勢堂！而吉利（０

０１７５）繼續炒回Ａ消息，股價升近４％兼做埋今日最佳藍籌。最終魚缸收報２５１８４點，

升７點或唔夠半巴仙，主板成交１３９０﹒６３億銀。國貨收報１００１３點，升２１點或唔夠

半巴仙。恆生科技指數報７６７４點，升１３０點或近２巴仙。

內地Ａ場就尾市發力，上證綜指報３４１０點，升１４點或近半巴仙；深證成指報１３８４

９點，升９１點或逾半巴仙；兩市合共成交８５１３﹒９億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）挫近１巴仙，報３３﹒５銀；生發發（００３８８）

漲近２巴仙，報３９４﹒２銀；ＱＱ（００７００）抽高近２巴仙，報５３９銀；中移動（００

９４１）微跌逾半巴仙，報５３﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跳高近１巴仙，報８０﹒４銀。



＊賭收有表現賭佬就最掂，消費佬精彩港視向上闖＊



馬交８月份幸運博彩毛收入１３﹒３億馬交銀，按年跌９４﹒５巴仙，符合市場預期。今年

頭８個月，幸運博彩毛收入按年跌８１﹒６巴仙，為３６４億馬交銀，濠賭佬普遍抽高。銀河娛

樂（０００２７）揚近２巴仙，報６２﹒１５銀；金沙中國（０１９２８）升近１巴仙，報３４

﹒４５銀；永利澳門（０１１２８）走高逾１巴仙，報１４﹒７８銀；澳博（００８８０）漲近

２巴仙，報１０﹒８６銀；新濠國際（００２００）升近１巴仙，報１７﹒２８銀。

今日「孖屐」表現悶，但消費佬嘅表演非常精彩。兩個月累計飆逾倍嘅香港電視（０１１３

７）飆近１５巴仙，報１２﹒０４銀，盤中高見１２﹒１２銀破頂；日清食品（０１４７５）抽

高近８巴仙，報９銀；海底撈（０６８６２）跳高６巴仙，報５３﹒０５元；頤海國際（０１５

７９）彈起逾４巴仙，報１２７﹒１銀；申洲國際（０２３１３）走高逾２巴仙，報１２７﹒９

銀。



＊疫情幾時完磚頭佬偏軟，內房佬更弱調控落重藥？＊



香江全民檢測計劃今日開始，但有傳新型肺炎確診宗數上返去雙位數，本地磚頭佬全日偏軟

，恆地（０００１２）漏氣跌近１巴仙，報３０﹒３５銀；新地（０００１６）碌低逾２巴仙，

報１０１﹒７銀；新世界（０００１７）唔見近１巴仙，報３９﹒９銀；信置（０００８３）無

咗近１巴仙，報８﹒９８銀。超人兩父子又再增持長實（０１１１３），今次使咗１﹒４億入３

３３﹒１萬股，長實滑兩格，報４２銀。

磚頭數據分析公司５８安居客房產研究院認為，內房佬降負債會係下半年重要調控方向，會

有更多政策推出以降槓桿及保穩定，可能喺部分數價升得太快嘅城市會有新嘅調控高峰。內房佬

頹頹哋，中海外（００６８８）係今日表現最差藍戰士，碌低近３巴仙，報２１﹒８銀；碧桂園

（０２００７）唔見逾１巴仙，報９﹒５銀。潤地（０１１０９）宣布分拆旗下物管公司華潤萬

象生活上市，消息話計劃集資逾１０億美金，潤地升１格，報３５﹒９銀。恆大（０３３３３）

中期純利插咗成５６巴仙，而核心淨利潤同淨利潤嘅跌幅同之前發盈警嘅預估差唔多，股價照潛

近３巴仙，報１７﹒５８銀；野村就話，因為低基數效應，預期下半年核心盈利可以按年勁增１

﹒９１倍，而集團去槓桿進度會成為估值重估嘅關鍵，維持佢中性評級。



＊狂吸特斯拉電池表現佳；心急等換機鴻騰正起飛＊



神州７月呠呠車涵蓋電動化、智能化、網聯化同新四化指數係５６﹒８，升咗２﹒９個百分

點。乘聯會話整體７月呠呠車銷量走強，吉利（００１７５）踼高逾４巴仙，報１７﹒１銀；東

風（００４８９）跳高近５巴仙，報５﹒６４銀。野村預期敏實（００４２５）下半年會有良好

復甦，管理層亦為電動車及先進駕駛輔助系統發展計劃提供更清晰嘅路線圖，將佢他屐勁升五成

，仲話係神州呠呠車零部件首選，敏實炒高近１１巴仙，報２８﹒８５銀。

美股特斯拉一拆五後吸引力大增，股價再破頂，帶動喺香江上市嘅概念股走高；比亞迪股份

（０１２１１）獲富瑞同大和齊齊調高他屐逾三成六，評級升至買入，收彈近１４巴仙，報８７

﹒６５銀，係今日升幅最大國指股。贛鋒鋰業（０１７７２）鏟高逾８巴仙，報４２﹒４５銀；

福耀玻璃（０３６０６）抽高近５巴仙，報２６﹒１銀。

有傳蘋果公司已經要求供應商今年生產至少７５００萬部５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ手機，表明喺

全球疫情同經濟衰退之下，預期新產品嘅需求仍然強勁。蘋果零件供應商個別發展，鴻騰精密（

０６０８８）漲逾１２巴仙，報３﹒４３銀；瑞聲（０２０１８）升近１巴仙，報４９﹒３銀；

高偉電子（０１４１５）起哄升逾２巴仙，報３﹒１８銀；比亞迪電子（００２８５）踼高逾２

巴仙，報３３﹒５５銀；聯想（００９９２）碌低近１巴仙，報５﹒１３銀。請請！



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