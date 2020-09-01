《真知灼見－溫灼培》誰入主白宮對美元有利？

《真知灼見》相信是臨近美國大選關係，最近很多人關心一個問題，究竟哪位候選人上台對

美元更有利或不利？受疫情及早前爆發的社會運動影響，美國總統特朗普的支持率一度大落後於

民主黨候選人拜登，一度落後達１０個百份點以上。但自特朗普不斷打出中國牌之後，特朗普的

支持率便有所回升。現雖仍然落後，但與拜登的支持率已相差少於１０％，一些民調更只給予特

朗普輸數個百分點而已。由於美國兩黨候選人的支持率現相當接近，加上本月２９日將有總統辯

論，這是拜登弱項。這使誰明年入主白宮變得更難預測。面對如此不確定性，所以實在有需要作

兩手準備，並著手研究誰入主白宮對美元帶來的不同影響。



筆者的分析是，誰作為下任美國總統也難改變美元整體大弱勢的問題。或許如果拜登上台，

可減慢美元下跌而已。為何筆者這麼說？一點必須理解，現時美元跌主要歸於美元的主導地位正

受到歐元及人民幣的挑戰。這是導致美元跌的主因。而在這問題上，誰上台也難改變。但為何筆

者指拜登上台可紓緩美元下跌呢？這主要是特朗普一直支撐美股，更以美股表現作為其政績。如

特朗普連任，即一切不變，美股可保持穩定。美股愈是暢旺，資金的避險意識愈低。這會導致投

資者愈是離棄美元，加速美元跌勢。相反，如拜登上台，理論上他未必會撐美股。最低限度不會

在上台之初撐美股。這會使美股失支持，使投資者再次增持美元避險。加上技術上美元已呈現一

定超賣情況，屆時會較容易使美元作出反彈。不過，相信任何美元反彈只會是短暫性。因為一旦

中央推出電子化人民幣搶走美元在國際儲備上份額，屆時可預見美元將有機會展現另一場跌浪。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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