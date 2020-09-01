港股９月首個交易日好淡爭持，收市僅升７點報２５１８４點

《經濟通通訊社１日專訊》市場對經濟前景憂慮未消除，加上中美關係不明朗，隔晚美股個

別發展﹒港股昨日挫２４５點後，於九月首個交易日反覆靠穩。恆指低開９１點，開市後曾挫１

８１點，低見２４９９５點，稍穿兩萬五後表現回勇，曾倒升６４點，見２５２４２點暫時高，

中午收市微跌５點。大市午後在濠賭股刺激下曾經轉升，見２５２５４點全日高位，但尾市復受

壓。最終升７點或升０﹒０３％，主板成交１３９０﹒６３億元。國企指數報１００１３，升２

１點或升０﹒２２％。恆生科技指數報７６７４，升１３０點或升１﹒７３％。

重磅股方面，港交所（００３８８）升１﹒７３％，報３９４﹒２元；匯控（００００５）

跌０﹒８９％，報３３﹒５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７５％，報８０﹒４元；中移動

（００９４１）跌０﹒６５％，報５３﹒８元。

Ａ股先低後高，上證綜合指數報３４１０，升１４點或升０﹒４４％；深證成份指數報１３

８４９，升９１點或升０﹒６６％。兩市成交合計縮減近１８％至８５１４億元人民幣。



＊小米再破頂，市值突破６０００億＊



內地媒體報道指，小米有兩款新小米電視入網，型號為Ｌ８２Ｍ６－８Ｋ、Ｌ８２Ｍ６－４

Ｋ，代表著４Ｋ分辨率以及８Ｋ分辨率版本。藍籌新貴小米（０１８１０１）再創新高，升８﹒

９４％，以全日最高位收市報２５﹒６元；騰訊控股（００７００）升１﹒６％，報５３９元；

美團點評（０３６９０）彈３﹒５２％，報２６４﹒６元。

外電引述消息指，蘋果要求其供應商今年至少生產７５００萬部５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ手機，

大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到８０００萬部。手機零件商個別發展，高偉電子（０

１４１５）升２﹒２５％，報３﹒１８元；比亞迪電子（００２８５）升２﹒１３％，報３３﹒

５５元；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒８２％，報４９﹒３元；舜宇光學（０２３８２）跌０

﹒３５％，報１１４﹒５元。

部分二線軟件股獲追捧，美圖（０１３５７）飆８﹒２４％，報１﹒８４元；金山軟件（０

３８８８）抽高７﹒２３％，報４４﹒５元；閱文（００７７２）揚４﹒６７％，報５０﹒４元

；中手游（００３０２）彈升６﹒５９％，報３﹒７２元；恆騰網絡（００１３６）漲４﹒４２

％，報０﹒２６元。



＊博彩收入符預期，濠賭股表現靠穩＊



澳門８月份幸運博彩毛收入連跌１１個月至１３﹒３億澳門元，按年跌９４﹒５％，但仍符

合市場預期。另外，《新華社》報道，澳門特區政府將於９月１日至１２月３１日，透過微信平

台發放合共２﹒９億澳門元的消費券，用於吸引內地遊客到澳門旅遊消費。濠賭股表現靠穩。金

沙中國（０１９２８）升０﹒７３％，報３４﹒４５元；銀娛（０００２７）升１﹒８％，報６

２﹒１５元；新濠國際（００２００）升０﹒９３％，報１７﹒２８元；澳博（００８８０）升

１﹒８８％，報１０﹒８６元；永利澳門（０１１２８）升１﹒３７％，報１４﹒７８元。

多家大型內銀信貸撥備急增，日前公布的上半年盈利錄得一成跌幅，內銀股今日繼續推低大

市。建行（００９３９）全日無起跌；工行（０１３９８）跌０﹒６９％，報４﹒３１元；中行

（０３９８８）跌０﹒７９％，報２﹒５２元；農行（０１２８８）跌１﹒１６％，報２﹒５６

元；交行（０３３２８）跌０﹒９９％，報４﹒０１元；中信銀行（００９９８）跌０﹒６２％

，報３﹒２２元；民生銀行（０１９８８）跌０﹒２１％，報４﹒７１元。



＊車股造好，敏實獲大行唱好飆一成一＊



汽車股跑出，長汽（０２３３３）飆８﹒９２％，報９﹒１６元；廣汽（０２２３８）升４

﹒３５％，報６﹒９５元；東風（００４８９）揚４﹒８３％，報５﹒６４元；吉利（００１７

５）升４﹒４％，報１７﹒１元；華晨中國（０１１１４）升１﹒７３％，報７﹒０６元。

隔晚Ｔｅｓｌａ股份一拆五，吸引資金追捧，全日高見５００﹒０２美元。相關概念股造好

，比亞迪（０１２１１）飆升１３﹒８３％，報８７﹒６５元；贛鋒鋰業（０１７７２）升８﹒

１５％，報４２﹒４５元。零件股方面，敏實（００４２５）績後繼續獲大行唱好。野村上調目

標價５成至３４﹒５元，評級上調至買入。摩通亦將目標價上調至３５元。敏實集團（００４２

５）升１０﹒９６％，報２８﹒８５元。比亞迪電子（００２８５）升２﹒１３％，報３３﹒５

５元；耐世特（０１３１６）升９﹒５％，報５﹒５３元。

金價升近１％，招金礦業（０１８１８）升３﹒６９％，報９元；山東黃金（０１７８７）

升３﹒９％，報２２﹒６５元；紫金礦業（０２８９９）升６﹒０５％，報５﹒６１元；ＳＰＤ

Ｒ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒８２％，報１４５２元；ＦＬ二南方黃金（０７２９９）升３

﹒４２％，報９﹒９９元。（ｃａ）

