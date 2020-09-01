《雅談保險－吳詩雅》姐姐中招怎辦？留意免費外傭新型肺炎保障

《雅談保險》疫情曠日持久，很多港人為了自己及家人的健康著想，都已經購買了針對新型

冠狀病毒的保險。可是，大家又有沒有想過如家中外傭不幸「中招」應怎麼辦？根據政府勞工及

福利局的統計數據，目前全港有接近４０萬名來自菲律賓、印尼及泰國等的外傭，照顧全港眾多

家庭。最近筆者看到有外傭感染新型肺炎的新聞，除了為患者的健康擔心之外，也不禁替這些家

庭的日常生活抹一把汗。



＊外傭已成家庭不可或缺一員＊



外傭早已成為香港家庭的重要支柱，雙職父母在香港極為普遍，照顧家中小孩、煮食及料理

家務等重任一般都落在外傭身上。筆者所屬的公司最近便做了一項有趣的調查，發現有超過四成

受訪者表示家中外傭平均已工作五年或以上，認為外傭對支援香港家庭的重要程度高達８﹒５分

（１０分為滿分），可見外傭已成為家庭不可或缺的一員。當問到家中一旦沒有了外傭會怎樣時

，有受訪者坦言「如臨大敵，精疲力竭」等情況。可見無論在情感或生活上，「沒有姐姐的日子

」對僱主而言都是苦不堪言的事。

因此除了家中長者、小朋友外，僱主也應積極灌輸外傭有關衛生方面的意識。雖然大部分的

僱主都有為外傭另購醫療保險，甚至危疾保險，可是目前疫情仍未退卻，外傭和僱主若有多一份

額外保障便可令大家倍加安心。



＊現金津貼助僱主應急＊



最近有一種針對外傭確診的免費額外保障，有助減輕僱主的財政負擔。只要透過指定手機應

用程式登記，僱主便可取得免費額外保障。如果外傭不幸確診並符合相關條款及細則，僱主將可

獲得５０００元的現金津貼，以應付一些短期開銷，例如聘請本地的兼職家務助理及新型冠狀病

毒測試費用，不至於措手不及。另一方面，無論疫情與否，除了法律指定的一般保險外，僱主在

聘請外傭時亦可考慮購買一份家庭傭工保險計劃，並為外傭提供合適的醫療及住院保障。

筆者有幸於疫症期間與家僱培養了更好的情誼。不太擅長烹飪的她很快就練出幾道拿手好菜

，更改良了一款菲律賓夏日特色甜品，加入我們一家大小至愛的水果、啫喱、刨冰、椰汁等，讓

我們大飽口福，對她的付出我們都心存感激。很多外傭姐姐來港打工多年，與不少僱主家庭都培

養了深厚的感情，成為家庭一份子。只要挑選適當的保障計劃，便可讓僱傭雙方均獲全面保障，

倍加安心。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

