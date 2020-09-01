  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/09/2020 10:00

《雅談保險－吳詩雅》姐姐中招怎辦？留意免費外傭新型肺炎保障

　　《雅談保險》疫情曠日持久，很多港人為了自己及家人的健康著想，都已經購買了針對新型
冠狀病毒的保險。可是，大家又有沒有想過如家中外傭不幸「中招」應怎麼辦？根據政府勞工及
福利局的統計數據，目前全港有接近４０萬名來自菲律賓、印尼及泰國等的外傭，照顧全港眾多
家庭。最近筆者看到有外傭感染新型肺炎的新聞，除了為患者的健康擔心之外，也不禁替這些家
庭的日常生活抹一把汗。

＊外傭已成家庭不可或缺一員＊

　　外傭早已成為香港家庭的重要支柱，雙職父母在香港極為普遍，照顧家中小孩、煮食及料理
家務等重任一般都落在外傭身上。筆者所屬的公司最近便做了一項有趣的調查，發現有超過四成
受訪者表示家中外傭平均已工作五年或以上，認為外傭對支援香港家庭的重要程度高達８﹒５分
（１０分為滿分），可見外傭已成為家庭不可或缺的一員。當問到家中一旦沒有了外傭會怎樣時
，有受訪者坦言「如臨大敵，精疲力竭」等情況。可見無論在情感或生活上，「沒有姐姐的日子
」對僱主而言都是苦不堪言的事。
　　因此除了家中長者、小朋友外，僱主也應積極灌輸外傭有關衛生方面的意識。雖然大部分的
僱主都有為外傭另購醫療保險，甚至危疾保險，可是目前疫情仍未退卻，外傭和僱主若有多一份
額外保障便可令大家倍加安心。

＊現金津貼助僱主應急＊

　　最近有一種針對外傭確診的免費額外保障，有助減輕僱主的財政負擔。只要透過指定手機應
用程式登記，僱主便可取得免費額外保障。如果外傭不幸確診並符合相關條款及細則，僱主將可
獲得５０００元的現金津貼，以應付一些短期開銷，例如聘請本地的兼職家務助理及新型冠狀病
毒測試費用，不至於措手不及。另一方面，無論疫情與否，除了法律指定的一般保險外，僱主在
聘請外傭時亦可考慮購買一份家庭傭工保險計劃，並為外傭提供合適的醫療及住院保障。
　　筆者有幸於疫症期間與家僱培養了更好的情誼。不太擅長烹飪的她很快就練出幾道拿手好菜
，更改良了一款菲律賓夏日特色甜品，加入我們一家大小至愛的水果、啫喱、刨冰、椰汁等，讓
我們大飽口福，對她的付出我們都心存感激。很多外傭姐姐來港打工多年，與不少僱主家庭都培
養了深厚的感情，成為家庭一份子。只要挑選適當的保障計劃，便可讓僱傭雙方均獲全面保障，
倍加安心。《保誠首席客戶及市場拓展總監　吳詩雅》

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/09/2020
恒大中報：新戰略初見成效　擬分拆物業上市
財經熱話31/08/2020
【月結－立秋穩守】港股8月漲近六百點　9月料試企26000
財經熱話31/08/2020
【月結－立秋穩守】科指股仍有上升水位　內需內房炒「金九銀十」
中國故事31/08/2020
《神州經脈》官方PMI有驚喜　美國再擴制裁名單　滬指失三千四
香港要聞31/08/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：全港學校9月23日起分兩階段恢復面授課堂
財經熱話31/08/2020
【吉利開車】吉利回A有進展半日揚9%　長汽績佳股價升幅反超前
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金