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即市新聞

01/09/2020 14:35

《股金豐采－涂國彬》美元續試低位，貴金屬見支持

　　《股金豐采》鮑威爾在全球央行年會上的講話後，美聯儲其他官員在本周也發表講話，對經
濟前景還是保持謹慎的態度。
　　美匯指數在鮑威爾講話當日還算靠穩，但之後兩個交易日下行壓力就明顯增加，本周一
（３１日）考驗９２的支持，創年內新低。美聯儲將在較長一段時間保持低息政策，美元或有進
一步下探空間，支持位下移至９０。
　　疲弱的美元給黃金帶來支持，現貨金連續上漲第二日，不過，整個８月黃金收跌，結束此前
連續四個月上漲的走勢。今年以來，疫情擔憂成為主旋律。現在市場情緒有所改善，但投資者也
有其他需要面對的風險，包括中美關係和美國大選等，避險需求隨時存在，利好黃金。
　
＊金價料上行＊
　
　　金價只有在３月出現明顯的回落，主要是被極度恐慌的投資者連同其他資產一起被拋售，隨
後就震盪走高，８月初更是創新高。但８月１１日的大陰燭破壞了金價走勢，從而進入調整的狀
態。原本還期待鮑威爾能夠給出更鴿派的言論刺激黃金做出突破，但事與願違。好在金價仍在利
好環境中，下行空間有限，目前仍有５０日線的支持，後市進一步上行概率仍大。
　
＊白銀或破８月高位＊
　
　　白銀從７月下旬開始動能明顯增加，８月初一度逼近３０美元，隨後跟隨黃金在８月１１日
大幅回落，第二日甚至一度失守２０日線，之後開啟震盪的走勢。本周一動能增強，突破２８美
元，已經連續上漲五個月。短線有望進一步走高，或能升穿８月高位。
　
＊鈀金動能增＊
　
　　鉑金不及金銀，８月內一度突破１０００美元，但隨後回吐漲幅。雖然下方有５０日線支持
，並連續上漲第二個月，但目前仍在窄幅波動，正在積累動能，後市延續反彈應該是大概率。鈀
金已經連續上漲四個月，近日動能增加，走勢強於鉑金，後市有望測試２４００美元，但要回到
歷史高位應該不容易。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）
　
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