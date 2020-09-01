《鍾之日記》港交所破頂，蘋概股發威

《鍾之日記》９月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美繼續角力之際，中印邊境又見騷動，台海風雲亦在上演，大陸指美軍一架電子偵察機從

台北對出海域飛往日本，行蹤異常，有可能從台灣起飛出發。台灣空軍司令部稱有關消息與事實

完全不符。美台關係又進一步，將舉辦「經濟與商業對話」，由美國副國務卿克拉奇主持，透過

新平台深化雙邊經濟連結。

香江魚缸於九月首個交易日反覆靠穩。恆指低開９１點，開市後曾挫１８１點後倒升，最終

收報２５１８４，升７點或升０﹒０３％。主板成交１３９０﹒６３億元。

港交所（００３８８）今日破頂，最高見３９４﹒６元，收升１﹒７３％，報３９４﹒２元

。行政總裁李小加表示，現時本港是全球第二大生物科技集資中心，由於本港具備相應條件，以

及內地面對１４億人口的健康及人口老化問題，須發展醫療及生化科技，相信本港未來１０年將

會成為全球首位。

藍籌新貴小米（０１８１０１）亦破頂，收升８﹒９％，以全日最高位收市報２５﹒６元。



＊財新ＰＭＩ創九年半高，Ａ場止跌回升＊



８月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５３﹒１％，創九年半以來新高，較７

月提高０﹒３個百分點，亦高於市場預期的５２﹒５％。這一走勢與官方８月製造業ＰＭＩ略降

至５１％不一致。

滬深股市今早窄幅低開，惟在汽車股強勢帶動下，止跌倒升，滬綜指全日倒升０﹒４４％，

報３４１０﹒６１點，重返三千四關。人行今日大額收水，雖進行２００億元人民幣７天期逆回

購，但對沖到期量後，今日淨回籠２３００億元人民幣，已是連續第５日收水。兩市全日成交

８５１４億元人民幣，較上日成交大幅縮水１７﹒７％，再度失萬億關



＊傳陸企遭蘋果剔除，惹角力升溫疑雲＊



據台媒報道，蘋果將歐菲光（深：００２４５６）剔除供應鏈名單，ｉＰａｄ觸控訂單全數

將回歸台灣工廠，由業成ＧＩＳ與宸鴻ＴＰＫ供貨。

今年７月，相機和觸控模組供應商歐菲光持有４９％權益的南昌歐菲光科技被美國商務部列

入實體名單的１１家中國公司之一，而歐菲光自身的主要業務是為蘋果公司提供手機和平板電腦

的觸摸屏和相機模組。歐菲光午間發公告駁斥有關報道，指多年以來，公司一直在為美國大客戶

提供產品和服務，公司與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現「被美國大客戶剔

除供應鏈名單」的情況。開市便跌停的歐菲光，在澄清公告後，跌幅收窄，收市仍挫近７％。

外電引述市場消息指出，蘋果已要求供應商今年生產至少７５００萬部５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ

手機，與去年的發布時說明的情況大致相同，反映在全球疫情和經濟衰退之下，該公司預期新產

品的需求仍然堅挺。

歐菲光傳聞惹來中美角力升級的猜想，蘋概股今早普遍表現平穩，５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ的生

產目標，刺激個別股份打破悶局，鴻騰精密午後直線拉升，收飆１２﹒１％，富智康

（０２０３８）漲４﹒５％，高偉電子（０１４１５）升２﹒３％。但手機孖寶僅靠穩，瑞聲（

０２０１８）微升０﹒８％，舜宇（０２３８２）則微跌０﹒４％。



＊刀片電池又炒作，比亞迪飆近１４％＊



比亞迪（０１２１１）宣布，寧鄉動力電池生產基地項目主要生產廠房即將完工，預計在下

月１５日前「刀片電池」生產線設備可於進場安裝，計劃１２月１５日前首條生產線試產。受刀

片電池消息刺激，比亞迪股價大漲１３﹒８％，報８７﹒６５元。

據內媒此前報道，由於比亞迪新電池較傳統方形電池更加呈現「扁平」和「長條」形狀，故

稱為「刀片電池」，公司人員指新型電池體積比能量密度能提升５０％左右，成本估計能下降

２０％－３０％。

另外，富瑞發表研究報告指出，由於外部電池的供應加速，比亞迪將會從新能源車市場復甦

中受益，同時公司引入高利潤率的模型和刀片電池也將會提高利潤率，決定上調比亞迪Ｈ股目標

價３６％至９１﹒２元，評級升至「買入」。

富瑞在報告中指出，比亞迪管理層預計公司９個月盈利將增長７８％－９０％，這意味著公

司三季度盈利將有１１億至１３億人民幣，指引強勁，管理層又預計今年新能源車銷量下滑幅度

會低於１０％，意味著下半年將有強勁復甦。





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