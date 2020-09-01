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01/09/2020 11:50

【聚焦人幣】在岸、離岸雙升破６﹒８２關，即期曾漲逾３５０點

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民幣匯價今早持續走強並突破多個關口，在岸及離岸人民幣雙
雙升破６﹒８２關，其中即期匯價（ＣＮＹ）曾最多漲３５４點子，日內高位再推高至
６﹒８１８１，續刷２０１９年５月１０日以來近１６個月高。
　　而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦曾漲逾２９０點子，暫高見６﹒８１７８，創２０１９年７月１
日以來１４個月高。（ａｃ）

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