【聚焦人幣】在岸、離岸雙升破６﹒８２關，即期曾漲逾３５０點

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣匯價今早持續走強並突破多個關口，在岸及離岸人民幣雙

雙升破６﹒８２關，其中即期匯價（ＣＮＹ）曾最多漲３５４點子，日內高位再推高至

６﹒８１８１，續刷２０１９年５月１０日以來近１６個月高。

而離岸人民幣（ＣＮＨ）亦曾漲逾２９０點子，暫高見６﹒８１７８，創２０１９年７月１

日以來１４個月高。（ａｃ）

