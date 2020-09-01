【聚焦人幣】人幣即期收漲２９６點創十六個月高，曾重上６﹒８１

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣中間價持續走高續創逾一年多，帶動即期匯率（ＣＮＹ）

今早高開７６點子報６﹒８４５９，開盤即突破６﹒８５，隨後升幅一路擴大，連續突破

６﹒８４、６﹒８３及６﹒８２關口，最高曾見６﹒８１００狂飆４３５點。尾盤升勢減弱，最

終收報６﹒８２３９大漲２９６點，實現八連升，且續刷２０１９年５月１０日以來近１６個月

高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大漲２２９點子，報６﹒８２５０，盤中一度高見

６﹒８０８７，暫創２０１９年５月９日以來逾１６個月高。



＊短期人民幣升值難擋，料續靠近６﹒８關口＊



交易員表示，短期美指料延續跌勢，市場看多人民幣預期趨於一致，若沒有突發事件擾動，

人民幣升值或難以阻擋，匯價料繼續靠近６﹒８關口。

路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

周二較上日微升０﹒１８％至９２﹒９６，創５月２６日以來新高；ＳＤＲ籃子指數微升至

９１﹒０８，ＢＩＳ籃子指數升至９６﹒７７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４９８，較上個交易日升１０７點子，

實現六連漲，創２０１９年６月２１日以來新高，上個交易日報６﹒８６０５。（ｊｔ）

