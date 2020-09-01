【聚焦數據】中國８月財新製造業ＰＭＩ升至５３﹒１，創九年半高

《經濟通通訊社１日專訊》隨著國內經濟持續恢復，今日公布的８月財新中國製造業採購經

理人指數（ＰＭＩ）錄得５３﹒１，較７月提高０﹒３個百分點，亦高於市場預期的５２﹒５，

為２０１１年２月以來最高。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ並不一致。國家統計局公布的８月製造業ＰＭＩ錄得

５１，低於上月０﹒１個百分點。

製造業產出已連續六個月處於擴張區間，８月生產指數錄得２０１１年２月以來最高，連續

兩個月加速擴張。新訂單指數也錄得２０１１年２月以來最高，連續三個月處於擴張區間。隨著

全球疫情防控措施逐漸放鬆，外需轉強，８月新出口訂單指數出現今年以來的首次處於擴張區間

。



＊就業指數連續第八個月處於收縮區間，樂觀度回落＊



新訂單增加導致企業積壓工作量繼續上升，積壓工作指數在擴張區間上升，為今年５月以來

最高。製造業企業對增加用工仍持謹慎態度，８月就業指數連續第八個月處於收縮區間，但降幅

輕微，為今年以來最低。

新訂單增加，也導致廠商繼續增加採購，原材料庫存指數連續三個月處於擴張區間，但較７

月創下的七年半最高值有所放緩。產成品庫存指數四個月以來首次升入擴張區間，月內庫存增加

的企業表示銷售增長，另一些企業則表示需要交貨給客戶，庫存積壓率有限。

原材料購進價格指數連續三個月處於擴張區間，但低於７月。製造業界樂觀度回落至近三個

月以來最低，但仍處於擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後的經濟復蘇仍在持續，供給、需求兩側同步向

好，海外需求亦走強。就業工作仍是重中之重，就業的擴張有賴於經濟景氣度更長期的改善，宏

觀政策的支持必不可少，尤其在國內外經濟運行還存在諸多不確定因素的情況下，相關政策不宜

明顯收緊。（ｗｌ）

