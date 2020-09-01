《匯市縱橫－蕭啟洪》誰來埋單？

《匯市縱橫》幫人埋單本身就是很普遍的社交行為，但你是否願意為陌生人埋單嗎？這個看

似簡單的善心舉動，其實往往可以在無形之間幫助許多真正生活困難的人。



一個世紀以前，在意大利南部海港城市那不勒斯（Ｎａｐｌｅｓ）的一家咖啡店，由於消費

者大多為工人階級，經濟較不富裕，因此當有些員工領薪水時，會購買「待用咖啡」

（Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ Ｃｏｆｆｅｅ），亦即付兩杯的咖啡價錢，但只拿一杯走，當真正想要

喝咖啡的人卻沒錢時，就可以喝到由別的客人所請的免費咖啡。對於受贈者在享受到味蕾與心靈

的濃濃暖意之時，你也會深深感到內心的滿足及快樂。這真是一個善心之舉。



然而，不是每個人的價值觀都設置在同一水平線上，若大家都有一顆無私之心，世界上就不

會有那麼多爭議了。回歸現實，除了親人，根本沒幾個人會在乎你的存在。在人生中，每個人只

能陪你走一段路，遲早是要分開的。也許，人與人之間就是這樣，無論曾經有多麼頻繁的來往，

但隨著時間的流逝或變化，橫在彼此之間的便是漸行漸遠的距離與陌生感。坦白說，當你得到別

人的幫助後，總需給予人回報。因為，這個世界上沒有白吃的午餐。故此，無論妳在任何時候，

都不要高估自己和任何一個人的關係。



若談上國家之間的關係，比起人與人之間的關係，就更加複雜了。即使兩個一直以來都有著

很好的建交關係的國家，或是為了某種不可告人的緣故，一夜之間，翻臉不認人還不夠，把對方

視為敵國，封閉一切通關口，甚至斷絕一切交往。所以，國際關係就像浮雲一般的波詭雲譎，是

瞬息萬變，更是難以捉摸。當前，中美關係正在朝錯誤方向發展，有人將其形容為「自由落體」

。兩國關係一直存在這樣那樣的問題和困難，但如今令人警惕的是，有人企圖否定兩國幾代人通

過數十年艱苦卓絕努力取得的成就，蓄意將雙方推向對抗和衝突的危險邊緣。回歸理性，在新冠

肺炎疫情肆虐全球，世界經濟遭受重挫的情況下，各國應以大局為重開展合作，共同發揮協同效

益才是皇道，但上述局面則對合作構成嚴重干擾。看來，在缺乏互信的基礎下，中美關係惡化勢

必重創全球經濟信心，給兩國和世界人民都帶來嚴重後果。



隨著１１月美國大選越來越近，侵侵的「戰鼓」也越敲越響。近一個月來，美國從政治、外

交、經濟、科技等各方面都作出了前所未見的一系列打擊措施，然而中國的反措亦只是「點到即

止」，維持著「鬥而不破」的局面，有分析認為，好為大選後與新一屆政府接觸時留有餘地，冀

望可重新修補幾乎跌入谷底的中美關係。而筆者在想，不管到最後誰入主白宮，中美關係都好難

回復原點。也許，這是中國自己一相情願而已。目前來看，假如侵侵能繼續執掌美國，對美國而

言並不一定是好事，由於他「不按套路出牌」的行事風格，在給美國帶去短暫輝煌的同時，也給

美國挖了一個大坑。現時，財赤令美國債台高築，美元中長期所受影響相信最深，上周美匯指數

（ＤＸＹ）觸及９２﹒２的兩年低點。由於美匯指數走勢與政府負債比率呈反向關係，若債務頑

疾沒法治理，將成為壓在美元匯率頭上的一座大山。另一方面，即使白宮易主了，換上「瞌睡喬

」（Ｓｌｅｅｐｙ Ｊｏｅ）上場，侵侵過去遺留下的爛攤子，亦總要找人來埋單，而你又是否

願意為一個自視過高及滿口謊言的戲子埋單嗎？



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元，目標１﹒１８００，止蝕１﹒２１５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒３５００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３２００，止蝕１﹒３６００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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