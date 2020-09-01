《ＥＴＦ動向－凌子敬》看好中國互聯網板塊，注視相關主題ＥＴＦ

《ＥＴＦ動向》２０２０年中國互聯網板塊受國際投資者的菁睞，然而當互聯網板塊今年表

現亮麗的背後，投資者開始考慮往後互聯網板塊的增長來源可否持續。我們相信互聯網板塊未來

會依然維持一個較高的增長速度，筆者將會以兩期的篇幅為大家剖析一下互聯網板塊的前景。



＊互聯網產業的迅速發展＊



回想１０年前提起互聯網產業，大家可能都只會想起以瀏覽器上網，主要都是瀏覽新聞，搜

尋資訊等等。時至今日，互聯網產業不再是一個單一的產業，細分之下可分為人工智能、物聯網

、雲計算、５Ｇ、流動支付、醫療科技、電子商務、網絡遊戲等等，而每一項產業都是唇齒相依

。舉一個例子，於今年疫情開始前，網絡醫療平台是相對寂寂無名，但是於３月至４月時中國內

地封城之後，個別大型的網絡醫療平台的新用戶數目為之前的１０倍，個別網絡醫療平台成為今

年的投資新寵；又例如現時全球的網絡遊戲產業的市值比起傳統娛樂包括音樂及電影加起來還要

大，這些新產業都是過往幾年市場上始料不及。隨著科技日新月異，現時意想不到的新產業可能

會在幾年後出現，為互聯網板塊增添更多的投資主題。



＊國策上新基建的支持＊



過往幾年一說到基建，大家不期然會想起公路建設、興建機場、鋪設水電等大家可以眼見的

實體設施。而今年於全國人大政協兩會提到的新基建，將會是內地的重點發展。根據今年４月國

家發改委的定義，新基建涵蓋三大類，包括信息基礎設施、融合基礎設施以及創新基礎設施。簡

單的說都是圍繞有關互聯網產業的發展。舉一個例子，現時５Ｇ的網點大約為２０萬座，國家今

年年底前會以５０萬座為目標，而未來最終目標為５００萬座，可見有很大的空間發展。從另一

個角度去看，現時內地的５Ｇ用戶已經超過１億人，但相比內地１４億人口計算，都只是佔人口

的不足１０％，發展之路依然長遠；除了國策方向上的支持外，內地亦於５月公布今年會發行

３７５０萬元人民幣的特別債券，比起往年發行的規模多出１６００萬元人民幣，融資得來的金

額主要會用於新基建以及城市化的發展。可見內地對新基建發展的決心。

在投資相關ＥＴＦ時，中國互聯網相關公司很多時都不僅會於香港或內地上市，過往有很多

大型的互聯網公司更會選擇於美國上市。如果投資者只是集中香港及內地而忽略了美國的中資互

聯網公司的話，往往會錯失了良好的投資機遇。故此，一個有效的中資互聯網投資組合應該是全

面覆蓋而不是只集中香港及內地上市的公司。投資者投資相關ＥＴＦ時可以了解背後的投資目標

，以免留下了滄海遺珠。下一篇會再為各位分析一下後疫症時代以及下半年互聯網新股上市的觀

點，大家密切留意。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

