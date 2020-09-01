《股壇解碼－戴名》聯儲全力催谷；永利澳門（１１２８）評級負面

《股壇解碼》聯儲局主席鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上的平均２％通脹言論再

一次放「鴿」，市場繼續興奮，道指、納指、標指和Ｒｕｓｅｌｌ ２０００爭相做好，納指和

標指更是屢創新高，升到你唔信，道指和歷史高位亦只差不足１０００點的距離，相信道指在９

月內必定可以衝破３００００點創出新高，指數創新高，失業率從疫情低谷大幅反彈，經濟指標

持續改善，這些都對特朗普的選情起到莫大的幫助，加上聯儲局積極放鴿，更加佩服當初特朗普

欽點鮑威爾坐上主席寶座的先見之明，果然是神一樣的隊友。投資者要留意聯儲局的鴿派態度將

為美元帶來短線弱勢，這將間接造成更多的資金在低位流入美元資產。



＊逐鹿中原＊



日本最長在位首相安倍晉三辭任，外界相信首相一職將由前防衛大臣石破茂，內閣官房長官

菅義偉和安倍愛將岸田文雄競逐，當中以石破茂呼聲最高，三人當中亦以石破茂對華態度最強硬

，假若繼任的話，相信中日關係將會比現在更緊張，雖然三者之中以岸田文雄屬溫和派，岸田文

雄也許不會偏離恩師安倍的方向太遠，相反不排除為了積極爭取表現而變得強硬，無論由誰繼任

，中日關係短期內都是難以樂觀。



＊烏雲不散＊



上周中美雙方高層就首階段貿易協議通電話，此次通話原定在兩周前舉行，但被美方臨時剎

停，從官方媒體的報道猜測，落實協議取得進展（購買部分美國農產品），但分歧仍然存在，能

否走下去還是未知之數。中央批評浪費糧食，對於在疫情下艱苦經營的餐飲業來說，客人慳飲慳

食自然不利經營，再加上收緊借貸將對經濟內循環帶來負面影響，對短期的國內經濟表現就更加

不樂觀；加上內銀面對盈利倒退，幅度更是近年來最大，這種種不利都是中國經濟的燃眉之急，

央行在貨幣政策上的調控將決定國內經濟復甦的步伐。



＊久守必失＊



上周恆指仍然受制於阻力位２５２５０點，由於已經窄幅橫行一段短時間，如果本周初仍然

不能站穩２５５００點的話，恆指牛熊證街貨比例仍然維持在５７：４３的比例，表明後市仍然

偏淡，維持恆指支持位在２２０００點附近。



＊股票簡評＊



永利澳門（０１１２８）主要從事於澳門擁有和經營博彩娛樂場與渡假村，當中包括永利澳

門和永利皇宮。截至２０２０年６月止的半年度業績顯示，集團營業額下跌７９％至接近４０億

，業績轉盈為虧，錄得股東應佔虧損超過３９億，現金結餘約１８９億，借款為４６０億，財務

數據上並不理想，資本負債比率也從年初約９５％上升到接近１０５％（６月）。而７月份的永

利澳門持有現金和現金等價物若值１７７億，財務狀況進一步轉差﹒集團最近公告發行８﹒５億

美元的優先票據，但票據被標普毫不客氣地評為ＢＢ－級別，相信主要與永利澳門的高負債比率

有關，亦同時顯示評級機構對集團償付能力有所擔心，雖然國內自由行將在９月底重新全面開通

，礙於今年國內經濟下滑嚴重，中央對資金外流作出重點打擊，相信全面恢復自由行後對永利澳

門的幫助有限，加上疫情反覆，在多種不確定因素影響下，預期股價支持位在１１﹒５元附近。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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