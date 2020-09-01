《日入而息》本港７月零售連跌１８個月，逾６５萬人登記全民檢測

《今天重點》﹡李小加料未來１０年本港將成為全球最大生物科技集資中心；史美倫稱生物

科技板塊融資需求增加，將成香港市場主要動力

﹡金管局再向市場注資９６﹒８８億港元

﹡林鄭月娥稱香港沒有三權分立，支持教育局局長說法；楊潤雄重申本港政治

體系以行政主導，三權並非平等

﹡聶德權指８﹒２萬人已參與全民檢測，逾６５萬人預約；全民檢測預約出席

率９成，４４宗盜用登記交警方跟進

﹡本港７月零售貨值連跌１８個月，跌幅收窄至２３﹒１％；零售協會指７月

零售額跌幅收窄主因低基數效應，最差時期仍未過

﹡本港新增１２宗確診個案

﹡考評局指明年文憑試日數縮短至３周半，減低腰斬機會



《即日市況》﹡港股９月首個交易日好淡爭持，收市僅升７點報２５１８４點



《深滬股市》﹡車股爆發滬指升０﹒４％拾三千四，兩市成交再失萬億



《美元匯價》﹡美匯指數下穿９２水平，惟不宜急於追空；歐元最新報１﹒１９８０╱

８４，日圓最新報１０５﹒８６╱８８



《公司業績》﹡西藏水資源（０１１１５）中期少賺６６％至５０４０萬元人民幣，不派息

﹡正通汽車（０１７２８）中期盈轉虧１３﹒６６億人民幣，不派息

﹡錦欣生殖（０１９５１）中期少賺３２％至１﹒１６億元人民幣

﹡維亞生物（０１８７３）中期盈轉虧５﹒３０億人民幣



《公司資訊》﹡中國同輻（０１７６３）獲ＢＡＹＥＲ前列腺癌藥多菲戈在華獨家經銷權

﹡康希諾生物（０６１８５）疫苗正進行臨床測試，料３至６個月後有初步結

果

﹡綠葉製藥（０２１８６）老年性癡呆透皮貼劑獲藥監局藥品審評中批准啟動

臨床試驗

﹡碧生源（００９２６）已成立戰略投資委員會，非執董卓福民為委員會主席

﹡華章科技（０１６７３）成立杜拜合資企業等交易協議已失效

﹡新地（０００１６）御海灣周六加推４７伙銷售，折實售價４５９萬起

﹡中國生物製藥（０１１７７）治療乳腺癌藥物獲頒藥品註冊證書

﹡葉氏化工（００４０８）料建築及工業塗料需求逐步回升，下半年將有所改

善

﹡長江生命科技（００７７５）余英才獲晉升行政總監，甘慶林則調任為總裁

﹡時代中國（０１２３３）８月合同銷售金額按年升４１％

﹡銘霖控股（０１１０６）已被法庭頒令清盤，將繼續停牌至另行通知

﹡藥明生物（０２２６９）大股東擬配售近３３００萬股，套現最多６２億元

﹡依利安達（０１１５１）新交所不反對股份在該交易所建議除牌

﹡新海能源（００３４２）就１﹒０５億美元貸款申請延期最多６個月還款



《國企紅籌》﹡建設銀行（００９３９）數字貨幣測試不影響商業運行及人民幣發行流通

﹡廣發証券（０１７６６）與新交所簽署合作備忘錄，拓展衍生產品及財富管

理業務

﹡中國民航信息（００６９６）與西安凱亞訂分包協議涉１８０９萬人幣

﹡中國鋁業（０２６００）高級副總裁蔣英剛因突發疾病不幸逝世



《神州民企》﹡心連心化肥（０１８６６）料年底負債比率降至約７０％

﹡華南城（０１６６８）獲１４億元人民幣銀行物業抵押融資

﹡比亞迪（０１２１１）巴西鐵電池工廠正式投產，年產１８０００個電池模

組

﹡富力地產（０２７７７）８月份權益合約銷售總金額按年升３﹒１３％



《中國要聞》﹡深圳實施生活垃圾分類管理條例，情節嚴重罰２００元

﹡住建部政務公開工作要點，要求穩地價穩房價穩預期

﹡２０１９年中央財政安排彩票公益金支出７１７億元

﹡長三角一市三省簽訂多個農業框架協議；長三角一體化示範區將實施外國高

端人才互認

﹡上海自９月起連續四個月推主題購物活動

﹡工博會將於本月１５日召開，專門設置意大利國家館

﹡外交部指若美驅逐中國留學生是人為破壞兩國人文交流；不回應成蕾被拘，

稱維繫中澳關係需雙方努力

﹡美國官員公開提及對台六項保證，華春瑩指錯誤且非法；美國北德州大學逐

中國公派學生學者，震驚華人留學圈

﹡外交部要求印方停止一切挑釁行為，撤回非法越線人員

﹡內媒引述接近監管人士指目前數字貨幣試點場景沒變化

﹡中汽協第二批新能源汽車下鄉名單出爐，比亞迪等上榜

﹡海關總署撤銷澳洲一企業輸華大麥登記資質，暫停進口

﹡商務部指首七月服貿逆差降近五成，７月服務出口轉增



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，業成、宸鴻或獲蘋果訂單齊造好



《其他消息》﹡百佳研與社福機構商「保就業」援助方向

﹡居屋料最快下周派表，月底接受申請

﹡李小加料未來１０年本港將成為全球最大生物科技集資中心

﹡史美倫稱生物科技板塊融資需求增加，將成香港市場主要動力

﹡林鄭月娥稱香港沒有三權分立，支持教育局局長說法

﹡楊潤雄重申本港政治體系以行政主導，三權並非平等

﹡勞工處推出優化措施促進中高齡人士、青年人及殘疾人士就業

﹡韋德齊演講支持台灣民主制度，認為訪台仍符一中原則

﹡海關總署表示新增上海等１２個跨境電商Ｂ２Ｂ出口監管試點

﹡深股通額度全日用２７﹒４億元；滬股通額度全日流走８﹒１億元，陸股通

淨流出３億

﹡本港７月零售貨值連跌１８個月，跌幅收窄至２３﹒１％



《新冠肺炎》﹡全國昨新增１０宗確診均境外輸入，３４宗無症狀感染

﹡全民檢測逾５９萬人已預約，９９個檢測中心今日額滿

﹡林鄭月娥稱逾１萬名市民已接受全民檢測，冀社會客觀看待

﹡醫管局員工陣線呼籲杯葛全民檢測，林鄭月娥促回頭是岸

﹡高拔陞稱醫管局逾兩千員工願意工餘協助檢測計劃

﹡民航局表示疫情輸入風險高國際航班客座率不高於７５％

﹡消息指本港新增約１２宗確診個案，重返雙位數字

﹡醫管局員工陣線批評林鄭敵對專業，以政治凌駕科學

﹡華昇診斷中心表示樣本送抵後約２４小時有結果，陰性樣本會銷毀

﹡董建華今早到會展進行檢測，強調自己身體很好

﹡考評局表示明年文憑試４月２３日開考，撤中英文科口試

﹡本港新增１２宗確診個案

﹡考評局指明年文憑試日數縮短至３周半，減低腰斬機會

﹡今日僅新增一宗病源不明個案，涉愉景灣地盤工人

﹡屯門醫院６６歲女病人離世，累計９０人死

﹡聶德權表示８﹒２萬人已參與全民檢測，逾６５萬人預約

﹡全民檢測預約出席率九成，４４宗盜用登記交警方跟進



《修例風暴》﹡８３１一周年旺角警民衝突，孕婦被拉跌送院



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