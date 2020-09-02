《華爾街內望》憧憬商討新紓困方案，道指漲２１５點標指納指破頂

《經濟通通訊社２日專訊》市場憧憬華府與國會再商討新紓困方案，加上經濟數據向好，美

股周二（１日）在９月首個交易日走高，當中標指及納指受科技股提振破頂。

道指漲２１５點或０﹒７６％，收報２８６４５點。標指破頂漲２６點或０﹒７５％，收報

３５２６點。納指破頂漲１６４點或１﹒３９％，收報１１９３９點。

美國財政部長努欽表示，將於周二致電眾議院議長佩洛西，討論陷入僵局的新紓困方案磋商

。白宮幕僚長梅多斯表示，預計參議院共和黨人下周將提出一項有針對性的新紓困建議方案。

據美國供應管理協會（ＩＳＭ）最新數據顯示，上月全國製造業活動指數升至５６，創自２

０１８年１１月以來最高，且錄得連續三個月增長。不過數據顯示就業方面表現仍落後，支撐勞

動力市場復甦正在失去動能。

另外總統特朗普正爭取連任，並與民主黨總統候選人拜登競爭，不過兩者之間的民調差距最

近有所縮小。

板塊方面，標指材料股、信息技術股、非必需消費品股漲幅最大。個股方面，蘋果收漲近４

％，公司進行拆股後，有報道指公司要求供應商今年生產最少７５００萬部５Ｇ手機。

視像會議服務供應商Ｚｏｏｍ暴漲４０﹒８％，公司將年度營收預測上調逾３０％，因為免

費用戶群轉為付費用戶。

零售商沃爾瑪公布新會員計劃「Ｗａｌｍａｒｔ Ｐｌｕｓ」，收漲逾６％。特斯拉拆股後

跌４﹒７％，因為公司宣布計劃通過增發股份籌資５０億美元。

指標十年期國債收益率跌１﹒６個基點，報０﹒６７７％。兩年期美國國債收益率持平於０

﹒１３０９％。（ａｌ）

