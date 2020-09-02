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即市新聞

02/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》小心科技股快將再度回落

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於向好和偏淡。看過本周首兩個交易日的港股表現後，相信好友未感安心。兩個指
數期貨均連續兩個交易日收於大戶加權平均開倉水平之下，代表淡友大戶控制了大局。根據經驗
，若今天（２日）收市前仍不見情況轉好，若非出現新重大利好消息，未來個多星期的後市都不
容樂觀，投資者須提防市況突呈急挫的可能性，特別是投資氣候轉壞的時候。
　　本欄近日已分批將超短線投機、短線投機與中線投資的實際持貨量下調，只為了迎接可能出
現的短期調整。筆者特別憂慮的，為最近國企股已錄得一定的回落幅度，令港股下個跌浪的下跌
動力主要來自已呈嚴重超買的科技股的機會很大。初步估計，淡友大戶於四個交易日內發動攻勢
的可能性很大。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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