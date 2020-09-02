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即市新聞

02/09/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》金融成棄兒？

　　《缸邊隨筆》２０００年科網潮爆破後，死了不少科「妄」股，但卻活躍了不少融資與科「
妄」股的「金主」金融股，直到２００８年雷曼及其他一眾金融股也爆破，之後不少金融股就失
色，直到如今。果真？
　
　　（１）看看「大笨象」現如何了？
　
　　（２）巴菲特也在近月減持了銀行股。
　
　　為何一度受追捧的銀行股，被巴菲特摒棄了？一句，低息、息低，使到銀行能賺的息差也被
壓下來，息差是銀行的命脈，息差一拉窄，銀行就無命無脈了。
　
　　安信證券高善文，日前發表了個研究報告，指出：剔除金融指數，滬深３００已經超過
２００７年歷史高點，處於歷史最高點，他如是分析：
　
　　分享三個指數，把２０１５年最高點設定為１００，選取上證綜指、滬深３００、
滬深３００（剔除金融）。
　
　　上證綜指和２０１５年６月高點還差３０％，但是滬深３００指數和５年前高點已經非常接
近，如果剔除金融指數，已經超過歷史高點。指數走向出現非常大分化。
　
　　如果觀察滬深３００全收益指數，即如果把分紅折回收益，截至今年８月，全收益指數已經
超過２００７年歷史高點，處於歷史最高點。
　
　　原因有很多，分享一個很重要的宏觀原因。就是實體經濟板塊和金融板塊盈利能力的分化。
　
　　我們把滬深３００分解成２個板塊，一是實體經濟板塊，二是剔除金融。
　
　　通常認為，企業盈利能力和宏觀經濟存在相關關係。２０１６年初之前，隨著經濟增速下行
，企業能力確實不斷下行。這一下行不僅體現在盈利面，也存在在估值面。但是從實際經濟增速
角度看問題，中國經濟持續下滑。
　
　　過去五年，經濟稍微恢復，實體企業盈利能力彈性增加，經濟下行，對企業負面影響變弱。
　
　　過去１０年，銀行板塊ＲＯＥ處在持續下降過程中，現在並不沒有把握說銀行ＲＯＥ已經見
底。銀行ＲＯＥ下降有很多原因，包括利率自由化導致利差縮窄、巴塞爾協議監管導致去槓桿、
新增貸款造成壞帳增長等，這些因素很可能是不可逆的。銀行股價長期低迷，解釋了上證綜指和
滬深３００的差異。在未來，在銀行板塊盈利能力恢復前，上證指數對市場走勢代表還是在變差

　
＊市場新寵兒：科技股＊
　
　　中國的六大銀行今年上半年的業績，大約下滑了１０％。
　
　　根據六大銀行２０２０半年報數據統計，上半年實現營收合計１７３５５﹒８億元（人民幣
．下同），其中工商銀行營收最高達４４８４﹒５６億元，同比增長１﹒３０％；最少為交通銀
行，實現營收１２６７﹒８７億元，同比增長７﹒２８％。總增幅來看，最高為建設銀行，同比
增長７﹒６５％；最低位工商銀行，同比增幅僅為１﹒３０％。
　
　　各行歸母淨利潤的同比下降。６家銀行上半年合計實現歸母淨利潤５６６３﹒３億元，較
２０１９年的同期數據６３７７﹒４４億元相比，相當於少賺了約７１４億元。
　
　　大行的淨息差、淨利差也基本上有不同程度的收窄。建設銀行淨利差為１﹒９９％，同比下
降１３個基點；而淨息差為２﹒１４％，同比下降１３個基點。而工行淨利息差和淨利息收益率
分別為１﹒９８％和２﹒１３％，同比分別下降１５個基點和１６個基點。
　
　　銀行股不濟，但大家都知科技股好濟。截至８月３１日，科創板共有１６５家上市公司報告
中報業績，共計實現營收１１２８﹒０７億元，同比增５﹒８％，實現利潤１２４﹒７１億元，
同比增長４２﹒２９％。
　
　　由於有這個高盈利增長，對資金的吸引力自然大，具體表現的就是這些科技股的股價升，其
市值亦可以大升，以小米（０１８１０）計，在突破２５元價時，其總市值就逾６０００億了。
阿里巴巴（０９９８８）上挑戰２８０元時，其市值便逾６萬億。放之於傳統的舊經濟股，市值
能逾千億，已是鳳毛麟角。
　
　　今周五（４日），三科技股巨頭會加入成恆指成分股，這是個新舊經濟交替的標桿，多識科
技股是必要的。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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