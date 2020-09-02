《缸邊隨筆－石鏡泉》金融成棄兒？

《缸邊隨筆》２０００年科網潮爆破後，死了不少科「妄」股，但卻活躍了不少融資與科「
妄」股的「金主」金融股，直到２００８年雷曼及其他一眾金融股也爆破，之後不少金融股就失
色，直到如今。果真？
（１）看看「大笨象」現如何了？
（２）巴菲特也在近月減持了銀行股。
為何一度受追捧的銀行股，被巴菲特摒棄了？一句，低息、息低，使到銀行能賺的息差也被
壓下來，息差是銀行的命脈，息差一拉窄，銀行就無命無脈了。
安信證券高善文，日前發表了個研究報告，指出：剔除金融指數，滬深３００已經超過
２００７年歷史高點，處於歷史最高點，他如是分析：
分享三個指數，把２０１５年最高點設定為１００，選取上證綜指、滬深３００、
滬深３００（剔除金融）。
上證綜指和２０１５年６月高點還差３０％，但是滬深３００指數和５年前高點已經非常接
近，如果剔除金融指數，已經超過歷史高點。指數走向出現非常大分化。
如果觀察滬深３００全收益指數，即如果把分紅折回收益，截至今年８月，全收益指數已經
超過２００７年歷史高點，處於歷史最高點。
原因有很多，分享一個很重要的宏觀原因。就是實體經濟板塊和金融板塊盈利能力的分化。
我們把滬深３００分解成２個板塊，一是實體經濟板塊，二是剔除金融。
通常認為，企業盈利能力和宏觀經濟存在相關關係。２０１６年初之前，隨著經濟增速下行
，企業能力確實不斷下行。這一下行不僅體現在盈利面，也存在在估值面。但是從實際經濟增速
角度看問題，中國經濟持續下滑。
過去五年，經濟稍微恢復，實體企業盈利能力彈性增加，經濟下行，對企業負面影響變弱。
過去１０年，銀行板塊ＲＯＥ處在持續下降過程中，現在並不沒有把握說銀行ＲＯＥ已經見
底。銀行ＲＯＥ下降有很多原因，包括利率自由化導致利差縮窄、巴塞爾協議監管導致去槓桿、
新增貸款造成壞帳增長等，這些因素很可能是不可逆的。銀行股價長期低迷，解釋了上證綜指和
滬深３００的差異。在未來，在銀行板塊盈利能力恢復前，上證指數對市場走勢代表還是在變差
。
＊市場新寵兒：科技股＊
中國的六大銀行今年上半年的業績，大約下滑了１０％。
根據六大銀行２０２０半年報數據統計，上半年實現營收合計１７３５５﹒８億元（人民幣
．下同），其中工商銀行營收最高達４４８４﹒５６億元，同比增長１﹒３０％；最少為交通銀
行，實現營收１２６７﹒８７億元，同比增長７﹒２８％。總增幅來看，最高為建設銀行，同比
增長７﹒６５％；最低位工商銀行，同比增幅僅為１﹒３０％。
各行歸母淨利潤的同比下降。６家銀行上半年合計實現歸母淨利潤５６６３﹒３億元，較
２０１９年的同期數據６３７７﹒４４億元相比，相當於少賺了約７１４億元。
大行的淨息差、淨利差也基本上有不同程度的收窄。建設銀行淨利差為１﹒９９％，同比下
降１３個基點；而淨息差為２﹒１４％，同比下降１３個基點。而工行淨利息差和淨利息收益率
分別為１﹒９８％和２﹒１３％，同比分別下降１５個基點和１６個基點。
銀行股不濟，但大家都知科技股好濟。截至８月３１日，科創板共有１６５家上市公司報告
中報業績，共計實現營收１１２８﹒０７億元，同比增５﹒８％，實現利潤１２４﹒７１億元，
同比增長４２﹒２９％。
由於有這個高盈利增長，對資金的吸引力自然大，具體表現的就是這些科技股的股價升，其
市值亦可以大升，以小米（０１８１０）計，在突破２５元價時，其總市值就逾６０００億了。
阿里巴巴（０９９８８）上挑戰２８０元時，其市值便逾６萬億。放之於傳統的舊經濟股，市值
能逾千億，已是鳳毛麟角。
今周五（４日），三科技股巨頭會加入成恆指成分股，這是個新舊經濟交替的標桿，多識科
技股是必要的。《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇