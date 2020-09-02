《缸邊隨筆－石鏡泉》金融成棄兒？

《缸邊隨筆》２０００年科網潮爆破後，死了不少科「妄」股，但卻活躍了不少融資與科「

妄」股的「金主」金融股，直到２００８年雷曼及其他一眾金融股也爆破，之後不少金融股就失

色，直到如今。果真？



（１）看看「大笨象」現如何了？



（２）巴菲特也在近月減持了銀行股。



為何一度受追捧的銀行股，被巴菲特摒棄了？一句，低息、息低，使到銀行能賺的息差也被

壓下來，息差是銀行的命脈，息差一拉窄，銀行就無命無脈了。



安信證券高善文，日前發表了個研究報告，指出：剔除金融指數，滬深３００已經超過

２００７年歷史高點，處於歷史最高點，他如是分析：



分享三個指數，把２０１５年最高點設定為１００，選取上證綜指、滬深３００、

滬深３００（剔除金融）。



上證綜指和２０１５年６月高點還差３０％，但是滬深３００指數和５年前高點已經非常接

近，如果剔除金融指數，已經超過歷史高點。指數走向出現非常大分化。



如果觀察滬深３００全收益指數，即如果把分紅折回收益，截至今年８月，全收益指數已經

超過２００７年歷史高點，處於歷史最高點。



原因有很多，分享一個很重要的宏觀原因。就是實體經濟板塊和金融板塊盈利能力的分化。



我們把滬深３００分解成２個板塊，一是實體經濟板塊，二是剔除金融。



通常認為，企業盈利能力和宏觀經濟存在相關關係。２０１６年初之前，隨著經濟增速下行

，企業能力確實不斷下行。這一下行不僅體現在盈利面，也存在在估值面。但是從實際經濟增速

角度看問題，中國經濟持續下滑。



過去五年，經濟稍微恢復，實體企業盈利能力彈性增加，經濟下行，對企業負面影響變弱。



過去１０年，銀行板塊ＲＯＥ處在持續下降過程中，現在並不沒有把握說銀行ＲＯＥ已經見

底。銀行ＲＯＥ下降有很多原因，包括利率自由化導致利差縮窄、巴塞爾協議監管導致去槓桿、

新增貸款造成壞帳增長等，這些因素很可能是不可逆的。銀行股價長期低迷，解釋了上證綜指和

滬深３００的差異。在未來，在銀行板塊盈利能力恢復前，上證指數對市場走勢代表還是在變差

。



＊市場新寵兒：科技股＊



中國的六大銀行今年上半年的業績，大約下滑了１０％。



根據六大銀行２０２０半年報數據統計，上半年實現營收合計１７３５５﹒８億元（人民幣

．下同），其中工商銀行營收最高達４４８４﹒５６億元，同比增長１﹒３０％；最少為交通銀

行，實現營收１２６７﹒８７億元，同比增長７﹒２８％。總增幅來看，最高為建設銀行，同比

增長７﹒６５％；最低位工商銀行，同比增幅僅為１﹒３０％。



各行歸母淨利潤的同比下降。６家銀行上半年合計實現歸母淨利潤５６６３﹒３億元，較

２０１９年的同期數據６３７７﹒４４億元相比，相當於少賺了約７１４億元。



大行的淨息差、淨利差也基本上有不同程度的收窄。建設銀行淨利差為１﹒９９％，同比下

降１３個基點；而淨息差為２﹒１４％，同比下降１３個基點。而工行淨利息差和淨利息收益率

分別為１﹒９８％和２﹒１３％，同比分別下降１５個基點和１６個基點。



銀行股不濟，但大家都知科技股好濟。截至８月３１日，科創板共有１６５家上市公司報告

中報業績，共計實現營收１１２８﹒０７億元，同比增５﹒８％，實現利潤１２４﹒７１億元，

同比增長４２﹒２９％。



由於有這個高盈利增長，對資金的吸引力自然大，具體表現的就是這些科技股的股價升，其

市值亦可以大升，以小米（０１８１０）計，在突破２５元價時，其總市值就逾６０００億了。

阿里巴巴（０９９８８）上挑戰２８０元時，其市值便逾６萬億。放之於傳統的舊經濟股，市值

能逾千億，已是鳳毛麟角。



今周五（４日），三科技股巨頭會加入成恆指成分股，這是個新舊經濟交替的標桿，多識科

技股是必要的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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