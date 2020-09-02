港股高開後轉跌，現跌２２０點報２４９６４點

《經濟通通訊社２日專訊》美國新紓困計劃有新消息，美股在９月首個交易日先低後高，港

股今早高開５５報２５２３９。惟多隻重磅股向下，即使ＡＴＭＸ齊造好仍無阻跌勢，大市早段

倒跌逾２００點，跌穿２５０００點水平。現時，恆生指數報２４９６４，跌２２０點或跌０﹒

８８％，主板成交４４０﹒３６億元。國企指數報９９５２，跌６１點或跌０﹒６１％。

５０隻成分股只有６隻向上，其中舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒０６％，報１１８元

；暫為表現最好藍籌；騰訊控股（００７００）升１﹒３％，報５４６元。其他重磅股普遍向下

，匯控（００００５）跌２﹒２４％，報３２﹒７５元；中聯通（００７６２）跌２﹒３２％，

報５﹒４８元；中移動（００９４１）跌１﹒７７％，報５２﹒８５元；友邦保險（０１２９９

）跌１﹒５５％，報７９﹒１５元；建行（００９３９）跌１﹒４６％，報５﹒４１元。

上證綜合指數報３４０４，跌６點或跌０﹒１８％，成交８７２﹒１２億元人民幣。深證成

份指數報１３８７５﹒０６，升２５點或升０﹒１８％，成交１６３９﹒９１億元人民幣。



表列十大跌幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３３﹒５０元 跌２﹒７６％

匯豐控股（００００５） ３２﹒７５元 跌２﹒２４％

中國聯通（００７６２） ５﹒４８元 跌２﹒３２％

中國移動（００９４１） ５２﹒８５元 跌１﹒７７％

工商銀行（０１３９８） ４﹒２３元 跌１﹒８６％



恆隆地產（００１０１） ２１﹒６０元 跌１﹒８２％

中國人壽（０２６２８） １８﹒４６元 跌１﹒７０％

中海外 （００６８８） ２１﹒４５元 跌１﹒６１％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒１５元 跌１﹒５５％

建設銀行（００９３９） ５﹒４１元 跌１﹒４６％

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（ｃａ）

