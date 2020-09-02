科指開漲１９９點報７８７４創新高，恒指高開５５點報２５２３９

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股高收，科技股表現強勁，帶動亞洲股市氣氛暢旺，日經

升１２１點，首爾指數升１２點，港股則高開５５點，科指股走勢強勁，美團（０３６９０）、

京東（０９６１８）、小米（０１８１０）、比亞迪電子（００２８５）、阿里巴巴（０９９８

８）高開２至６％並突破上市新高；而騰訊（００７００）高開近３％，為開市表現最佳藍籌。

恆生指數開報２５２３９，升５５點或升０﹒２２％，主板成交１１８﹒１５億元。國企指數報

１００２７點，升１３點或升０﹒１４％。恆生科技指數創新高，開報７８７４，升１９９點或

升２﹒６０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒１９％，報３３﹒１元，以現價計，該股暫連

跌３日，累計跌幅２﹒６５％；香港交易所（００３８８）升０﹒２％，報３９５元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅５﹒１４％；騰訊控股（００７００）升２﹒９７％，報５５５元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６２％；中國移動（００９４１）跌０﹒４６％，

報５３﹒５５元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅６﹒７４％；友邦保險（０１２９９）

升１﹒９９％，報８２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒７６％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５５５﹒００元 升２﹒９７％

吉利汽車（００１７５） １７﹒６０元 升２﹒９２％

領展 （００８２３） ６２﹒８０元 升２﹒７８％

舜宇光學（０２３８２） １１７﹒４０元 升２﹒５３％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒００元 升１﹒９９％

瑞聲科技（０２０１８） ５０﹒２０元 升１﹒８３％

太古Ａ （０００１９） ４２﹒９０元 升１﹒６６％

中生製藥（０１１７７） ８﹒９７元 升０﹒９０％

九倉置業（０１９９７） ３２﹒３５元 升０﹒７８％

新世界 （０００１７） ４０﹒１０元 升０﹒５０％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） ２８０﹒００元 升５﹒８２％

京東集團（０９６１８） ３２６﹒００元 升５﹒４３％

小米集團（０１８１０） ２６﹒６０元 升３﹒９１％

平安好醫生（０１８３３）１１８﹒２０元 升３﹒５９％

比亞迪電子（００２８５） ３４﹒７０元 升３﹒４３％

騰訊控股（００７００） ５５５﹒００元 升２﹒９７％

阿里巴巴（０９９８８） ２９０﹒００元 升２﹒５５％

舜宇光學（０２３８２） １１７﹒４０元 升２﹒５３％

心動公司（０２４００） ４１﹒３０元 升２﹒３５％

阿里健康（００２４１） １９﹒０４元 升２﹒２６％

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（ｕｌ）

