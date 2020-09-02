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即市新聞

02/09/2020 17:05

《盤後部署》恒指正形成上升趨勢線，料下個支持位於２５２００點

　　《經濟通通訊社２日專訊》美股三大指數於９月首個交易日造好，而納指與標普５００指數
再創歷史新高，惟港股今早高開５５點報２５２３９點後便反覆向下，Ａ股走勢偏軟之下，港股
跌幅曾擴大至２５３點低見２４９３１點，失守二萬五，其後於關口位窄幅上落。午後重磅股回
暖，港股一度倒升至今早開市水平，惟升勢未能持久。政府公布周五起食肆堂食可延至晚上１０
時有助地產股回穩，恆指收報２５１２０點，跌６４點或０﹒２６％，主板成交１５９５﹒８１
億元，多１４﹒７５％。國指收報１００００點，跌１２點或０﹒１２％。
　　Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３４０４點，跌５點或０﹒１７％，深證成指報１３８８
７點，升３７點或０﹒２７％，總成交９６９０﹒３２億人幣，多１３﹒８２％。

＊橋水料需至少１﹒３萬億美金防增長放援，民主共和兩黨對紓困金額存分歧＊

　　全球最大對沖基金橋水認為，美國經濟自重啟後一直有改善，並跑贏其他國家，但不可能在
沒有大量財政援助下，獨自應對新冠肺炎疫情的衝擊，否則增長將出現放緩甚至下滑。美國國會
有必要通過總值１﹒３萬億至１﹒７萬億美元的紓困計劃。基金聯席投資總監Ｇｒｅｇ　Ｊｅｎ
ｓｅｎ稱，如果資金直接花在經濟活動上，相信可帶來直接裨益；如果是用於地方政府，則只可
以防止更壞情況出現。
　　而美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西與美國財長努欽通話，並表示民主黨和白宮對美國在
職家庭處境嚴峻性的理解，仍存在嚴重分歧。佩洛西指民主黨一再提出讓步，上周已提出把有關
法案涉及的金額降至２﹒２萬億美元。努欽則稱，支持共和黨把白宮與民主黨談判破裂前的共識
部分，以新紓困法案方式，在短期內尋求國會通過後生效。據報有關法案僅涉及５０００億美元

　　聯儲局上周公布新貨幣政策戰略，將對通脹採取更為寬鬆的態度，並允許失業率超出之前所
容忍的水平。聯儲局理事布雷納德稱，如果新框架在２０１５年及以後的幾年就已經實施，將會
改寫聯儲局的政策並令政策審議發生改變。不過，在２０１４年至２０１８年任職聯儲局前主席
的耶倫反駁稱，那只會產生很小的不同。而她任內加息的行動，不足以破壞當時的經濟擴張。聯
儲局當時認為「美國經濟的腳堅定地踏在油門踏板上」，而加息代表略微緩和一下，絕不是聯儲
局在「踏煞車」。

＊料新股反應熱烈凍資多，港股波幅將收窄＊

　　今日大市悶局持續，資金維持炒股不炒市，但在環球放水之下，市場持續錄得資金流入，現
時恆指走勢似正形成上升趨勢線，若然屬實，下一波支持位應於２５２００點以上，阻力位於２
５８００點，如果美國民主共和兩黨能就新紓困法案金額達成共識，相信亦可為港股帶來一定提
振。投資者亦宜留意，隨著百勝中國（０９９８７）、螞蟻集團等大型ＩＰＯ開始招股及鎖資，
港股波幅料會收窄。（ｎｓ）

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