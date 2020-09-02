《盤後部署》恒指正形成上升趨勢線，料下個支持位於２５２００點

《經濟通通訊社２日專訊》美股三大指數於９月首個交易日造好，而納指與標普５００指數

再創歷史新高，惟港股今早高開５５點報２５２３９點後便反覆向下，Ａ股走勢偏軟之下，港股

跌幅曾擴大至２５３點低見２４９３１點，失守二萬五，其後於關口位窄幅上落。午後重磅股回

暖，港股一度倒升至今早開市水平，惟升勢未能持久。政府公布周五起食肆堂食可延至晚上１０

時有助地產股回穩，恆指收報２５１２０點，跌６４點或０﹒２６％，主板成交１５９５﹒８１

億元，多１４﹒７５％。國指收報１００００點，跌１２點或０﹒１２％。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３４０４點，跌５點或０﹒１７％，深證成指報１３８８

７點，升３７點或０﹒２７％，總成交９６９０﹒３２億人幣，多１３﹒８２％。



＊橋水料需至少１﹒３萬億美金防增長放援，民主共和兩黨對紓困金額存分歧＊



全球最大對沖基金橋水認為，美國經濟自重啟後一直有改善，並跑贏其他國家，但不可能在

沒有大量財政援助下，獨自應對新冠肺炎疫情的衝擊，否則增長將出現放緩甚至下滑。美國國會

有必要通過總值１﹒３萬億至１﹒７萬億美元的紓困計劃。基金聯席投資總監Ｇｒｅｇ Ｊｅｎ

ｓｅｎ稱，如果資金直接花在經濟活動上，相信可帶來直接裨益；如果是用於地方政府，則只可

以防止更壞情況出現。

而美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西與美國財長努欽通話，並表示民主黨和白宮對美國在

職家庭處境嚴峻性的理解，仍存在嚴重分歧。佩洛西指民主黨一再提出讓步，上周已提出把有關

法案涉及的金額降至２﹒２萬億美元。努欽則稱，支持共和黨把白宮與民主黨談判破裂前的共識

部分，以新紓困法案方式，在短期內尋求國會通過後生效。據報有關法案僅涉及５０００億美元

。

聯儲局上周公布新貨幣政策戰略，將對通脹採取更為寬鬆的態度，並允許失業率超出之前所

容忍的水平。聯儲局理事布雷納德稱，如果新框架在２０１５年及以後的幾年就已經實施，將會

改寫聯儲局的政策並令政策審議發生改變。不過，在２０１４年至２０１８年任職聯儲局前主席

的耶倫反駁稱，那只會產生很小的不同。而她任內加息的行動，不足以破壞當時的經濟擴張。聯

儲局當時認為「美國經濟的腳堅定地踏在油門踏板上」，而加息代表略微緩和一下，絕不是聯儲

局在「踏煞車」。



＊料新股反應熱烈凍資多，港股波幅將收窄＊



今日大市悶局持續，資金維持炒股不炒市，但在環球放水之下，市場持續錄得資金流入，現

時恆指走勢似正形成上升趨勢線，若然屬實，下一波支持位應於２５２００點以上，阻力位於２

５８００點，如果美國民主共和兩黨能就新紓困法案金額達成共識，相信亦可為港股帶來一定提

振。投資者亦宜留意，隨著百勝中國（０９９８７）、螞蟻集團等大型ＩＰＯ開始招股及鎖資，

港股波幅料會收窄。（ｎｓ）

