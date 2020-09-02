  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2020 09:10

【大國博弈】美國國務卿蓬佩奧：用冷戰比喻中美關係具相關性

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國國務卿蓬佩奧周二（１日）接受霍士新聞訪問時談及中美關
係，並指用冷戰比喻具相關性，但今時今日的挑戰不盡相同，因為目前需要面向一個擁有１４億
人口的國家，而且當地挑戰包括經濟層面。
　　蓬佩奧又指，美國將在幾日或幾周後公布有關中國的最新行動，並希望中國孔子學院年底前
在美國關閉。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞01/09/2020
【新冠肺炎】普及社區檢測今日展開　運作暢順市民讚簡單快捷
中國故事01/09/2020
《神州經脈》財新PMI九年半高　人幣靠向6.8　滬指返三千四
FOCUS01/09/2020
【FOCUS】北京反制「逼售」　華府章法可循
財經熱話01/09/2020
【百勝上市】「內循環」利餐飲業　黃偉康：百勝值得認購博升兩成
財經熱話01/09/2020
特斯拉市值3.6萬億 恒大汽車被嚴重低估？
剖析天下01/09/2020
【全球搶房】憧憬超低息5年起跳　英美中韓齊現逆疫購房潮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金