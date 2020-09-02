【大國博弈】美國國務卿蓬佩奧：用冷戰比喻中美關係具相關性

《經濟通通訊社２日專訊》美國國務卿蓬佩奧周二（１日）接受霍士新聞訪問時談及中美關
係，並指用冷戰比喻具相關性，但今時今日的挑戰不盡相同，因為目前需要面向一個擁有１４億
人口的國家，而且當地挑戰包括經濟層面。
蓬佩奧又指，美國將在幾日或幾周後公布有關中國的最新行動，並希望中國孔子學院年底前
在美國關閉。（ａｌ）
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