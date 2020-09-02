《台股攻略－馮偉明》台股微跌３點收市，１２７００點未能站穩

《台股攻略》台股今日（２日）開高走低，開市早段遇上沽壓，加上買盤入市未算積極，指

數最終倒頭下跌，收１２６９９點，微跌３點，成交金額為新台幣２０７９億元。

權值股方面，台積電今日表現失色，中場遇到沽壓，倒頭下跌，收新台幣４３３元，跌新台

幣２元。鴻海於前收市價附近徘徊，尾市有買盤進場支持，收新台幣７７﹒８０元，升新台幣

０﹒８０元。大立光持續造好，收新台幣３６５０元，升新台幣１２５元，並帶動相關股份升勢

強勁。佳凌升至漲停，先進光及今國光升超過５％，亞光、聯一光、玉晶光及新鉅科亦有２％至

４％升幅。手提電腦市場供不應求令遠距商機持續發酵，圓展、聰泰、廣寰科及圓剛再度升至漲

停板，而天瀚亦升超過６％。光纖相關股獲資金追捧，華星光升至漲停，光環、前鼎及眾達

─ＫＹ亦升約４％。晶片股方面，市場有消息指超微有意與聯發科合作打造電腦晶片組，刺激聯

發科股價曾一度升破新台幣６００元，收新台幣５９６元，升新台幣２０元。

最近台股上升力度不足，個別股份輪流炒作，大市每逢升至高位便遇上沉重沽壓，顯示投資

者入市態度保守，好淡爭持。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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