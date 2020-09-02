【破頂停不了】京東、阿里巴巴續風騷，科指面世以來首破頂！

《經濟通通訊社記者梁凱菱２日報道》隔晚美股納指再創新高，加上兩隻有「港版納指」之

稱的恆生科技指數ＥＴＦ即將登出，支撐科指跟隨破頂。而資金繼續抱擁大市值龍頭股，尤以電

商股表現較優秀，京東集團－ＳＷ（０９６１８）及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）半日齊破頂

，而本地電商股的佼佼者－－香港電視（０１１３７）亦伴隨造好，連續第四日創新高。



＊京東市值破萬億，阿里劍指三百元＊



隔晚美國電商股造好，京東美股飆近半成，阿里美股揚近４％，兩股雙雙破頂；而拼多多亦

收高近３％，其旗下社區團購項目「多多買菜」已正式在武漢及南昌上線。

本港上市股份方面，京東今早已裂口高開逾半成報３２６元破頂，隨後更反覆升至３３７﹒

２元再創歷史新高，半日收高６﹒４％，報３２９元，為升幅第三大科指成分股。京東市值已突

破１００００億元，達１０２９７﹒０２億元。

阿里則是ＡＴＭＸＪ中，高開最少的股份，僅２﹒５％報２９０元，惟盤中同樣破頂高見２

９０﹒８元，午收１﹒９８％，報２８８﹒４元。阿里巴巴加碼物流產業，豪斥６６億元人民幣

增持圓通速遞股份（滬：６００２３３）１２％股權，圓通半日飆近７％，報１７﹒８３元人民

幣。

京東及阿里巴巴的日線圖圖表形勢仍全面向好，雖則已達超買水平，惟「超買可以再超買」

。參考兩股的前升浪並以黃金比率０﹒６１８倍保守估計，不排除京東短期可升至約３５７﹒２

８元，而阿里則可突破３００元，約３０１﹒６５元。



＊騰訊近期雖然落後，惟好友大戶密密掃＊



除兩股外，美團點評－Ｗ（０３６９０）及小米集團－Ｗ（０１８１０）日中亦曾破頂，分

別高見２８０元及２６﹒９５元，而騰訊控股（００７００）則繼續落後，最多揚近３％見５５

５元。

各龍頭股攜手造好，帶動科指自７月２７日面世以來首度創新高，最高見７８９１點，升幅

２﹒８２％或２１６點，並較前高位７７７６點高出１﹒４８％或１１５點，半日則收報７８２

９，升２﹒０１％或１５４點。

值得留意的是，據經濟通報價系統顯示，只有騰訊及京東的大戶主動買沽比率屬合格或以上

水平，以及錄得資金淨主動買入。騰訊的大戶主動買沽比率達６１：３９，反映好友大戶已控制

大局，而京東的則有５５：４５剛合格，兩股分別獲得４﹒８５６億元及１﹒７４６億元淨買入

，意即大戶好友於騰訊突破前加緊掃貨，不排除騰訊短期內將接力破位。



＊京東本港銷售增近三倍，港視受惠樂觀氣氛再破頂＊



京東最新公布，今年上半年香港地區銷售保持穩步增長，按年增長近３倍。而據京東６１８

購物節數據顯示，由６月１日至１８日，香港成交額按年增長２倍，用戶數按年增長逾３倍。最

受香港用戶歡迎的商品中，食品飲料、電腦數碼、手機仍然名列前茅，疫情之下，消費品尤其是

食品增長顯著。

另外，京東又宣布，推出「京」動全球計劃，助力內地商家出海；同時「京東全球售９９超

級周年慶」上日（１日）已正式開啟。９月１日至９月１３日期間，「京東全球售９９超級周年

慶」將推出多重優惠回饋消費者，目前香港消費者可享受免運費服務，以及天天９﹒９元秒殺好

禮。京東亦推出購物津貼天天領活動，消費者每天均可領取集券禮包、滿額優惠券，集團並推出

１８８元新人大禮包。

至於本地電商股－－香港電視，未受本地疫情有緩和跡象影響，中期業績理想的樂觀情緒未

散，刺激股價已連續第四日破頂，今日曾高見１３﹒３元，升幅逾一成，半日報收１２﹒９８元

，攀升７﹒８１％。以現價計，港視已連升第三日，累計升幅３６﹒３４％。



＊明後兩日各有科指ＥＴＦ登場，華夏基金「３０８８」最吸引＊



雖然上文提到科技指數自面世以來首破頂，惟目前主板市場唯一一隻追蹤科指的ＥＴＦ－－

南方恆生科技（０３０３３）並未有跟隨破頂，相信上周五（８月２８日）掛牌「破天荒」的２

０元「離地價」仍歷歷在目，南方恆生科技今日早市最高只見７﹒９８５元，升幅３﹒６３％，

對比科指日中高位續有溢價，半日收高１﹒７５％，報７﹒８４元，較發行商南方資產管理官網

上實時估計每基金單位資產淨值７﹒８２６９元呈溢價０﹒１７％。

順帶一提，由華夏基金發行的恆生科技指數ＥＴＦ（０３０８８）將於明日（３日）上市，

發行價約１０元，每手買賣單位２００個。而恆生投資的恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３２）亦

將於周五（４日）掛牌。

以管理費、全年經常性開支比率，以及估計追蹤偏離度而言，「３０８８」為三隻科指ＥＴ

Ｆ中最吸引；三項分別為０﹒４０％、０﹒６０％及０﹒６２％；最遜色的是「３０３３」，三

項分別為０﹒９９％、１﹒４９％及１﹒３８％。各科技指數ＥＴＦ比較，詳情可參閱下表：



股份（代號） 管理費 全年經常性開支比率 估計追蹤偏離度

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華夏恆生科技（０３０８８） ０﹒４０％ ０﹒６０％ ０﹒６２％

恆生科技指數（０３０３２） ０﹒５５％ ０﹒８７％ ０﹒９４％

南方恆生科技（０３０３３） ０﹒９９％ １﹒４９％ １﹒３８％

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