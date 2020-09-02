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即市新聞

02/09/2020 10:50

《窩輪豪情－梁業豪》期指暫難成功升破小時圖雙底頸線

　　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業
、非必需性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為小米（０１８１０）、京東（０９０１８）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時參考的股票，
則宜首選工商銀行（０１３９８）、中國海外（００６８８）與中信銀行（００９９８）與農業
銀行（０１２８８）。

　　　今早（２日）港股的開局並不理想，恆指期貨曾一度跌越昨天（１日）低位，到達
２４８２３。不過好友立即入市還擊，小時圖上正欲營造「雙底」利淡轉向形態，「頸線」
２５２０５能否被正式升破會是後市關鍵。然而，觀乎日前顯著向淡的圖表形勢，估計
２５１１５前已有淡友大戶重兵駐守。國指期貨方面，昨天低位支持並沒有失守，反映出國企股
大戶買家於低位的入市意欲回增。整體而言，現貨主板市場內大戶沽家的進攻態度暫時略較大戶
買家積極。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）　
　
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