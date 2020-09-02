《古臣周記－古臣》火鍋龍頭中期虧十億股價仍破頂，到底憑甚麼？

《古臣周記》近日神州火鍋龍頭海底撈（０６８６２）公布中期成績表，喺今年嘅新冠疫情

底下，上半年盈轉虧近十億人仔，不過符合之前盈利警告。但係海底撈嘅股價並沒有受此影響，

仲獲得大量資金追捧，接連創出上市新高，最新總市值超過２７００億銀，而其他火鍋佬都同樣

走高。究竟中期大虧嘅火鍋龍頭憑甚麼破頂？「孖屐」究竟看上甚麼？火鍋佬下半年又值唔值得

部署？



＊火鍋文化為行業添底氣＊



火鍋文化可以話係神州特有嘅傳統飲食文化，時至今日火鍋仍然受到神州年輕人嘅喜愛，尤

其係「９０後」。對於年輕人來講，吃火鍋並唔係單純嘅一餐飯，更多嘅係一種社交活動嘅方式

。據《火鍋行業研究及消費者調研報告》顯示，火鍋消費群體超過五成都係「９０後」，而消費

人群中有超六成人每月可支配收入約為三千至一萬人仔。另外，過半消費者外出就餐有一至三成

機會選擇火鍋，且以中高檔火鍋居多。加上，火鍋有明顯嘅季節性屬性，相信在疫情過後嘅下半

年，火鍋消費會迎來一輪旺季。

《報告》顯示，神州餐飲「孖屐」正以每年一成嘅年增長穩健發展，而火鍋係當中增速超過

其他品類及行業平均增速。目前，神州火鍋行業「孖屐」規模約五千億人仔，預計到２０２２年

規模會達到八千億人仔。而且火鍋因門檻低、利潤高嘅特點不斷吸引投資者入場，火鍋每平米營

收２﹒６３萬人仔，平均淨利率近１２巴仙。儘管如此，火鍋行業的分布仍然較分散，現時主要

有打中高端嘅海底撈，定位大眾市場嘅呷哺呷哺（００５２０）等，但２０１８年火鍋行業ＣＲ

５（行業集中率）僅約７巴仙。另外，火鍋行業集中於一二線城市，未來還會向三四線城市發展

嘅巨大空間。



＊海底撈業務擴張速度快＊



作為品牌排名始終喺火鍋類前十大嘅海底撈，中期成績表完全反映了上半年新冠疫情對餐飲

業嘅衝擊，自１月２６日起自願暫停神州所有門店的營業到３月份先陸續重開，海底撈上半年收

入９７﹒６億人仔，同比下降１７巴仙，平均翻檯率每天３﹒３次。雖然疫情下被迫停業，但海

底撈擴張嘅心似乎未受影響。上半年新開１７３家餐廳，截至今年中期，海底撈全球門店數量達

到９３５家。不過，從佢過往嘅成績表睇，門店收入始終係佢最重要嘅收入來源，中期餐廳收入

就佔左公司總收入嘅９４巴仙，所以佢瘋狂擴張嘅背後有利於進一步增加收入。中金就喺報告就

話，海底撈擴張速度快過預期，預計７月及８月分別開設４０到５０家餐廳，考慮到簽約餐廳數

量及疫情期間更多獲得優質點位機會，估計全年公司淨開店數量或超之前３００家嘅目標。



＊自熱火鍋迎來爆發期＊



講到海底撈就唔可以唔提同佢拍住上嘅頤海國際（０１５７９），不過頤海屬於火鍋產業鏈

嘅中游，主要向海底撈提供火鍋調料。因為餐飲行業嘅發展，調料企業潛力大、增長高，調料「

孖屐」２０１３至２０１８年ＣＡＧＲ（複合年均增長率）達１５巴仙。頤海國際憑借海底撈嘅

影響近年來迅速發展，佢今年中期成績嘅表現都好過預期，半年純利按年增長４８巴仙至３﹒９

９億人仔。市值超過１３００億銀，是神州調味品行業第二大市值公司。

除咗為海底撈提供火鍋調料，頤海自２０１７年就推出自熱火鍋，減少對海底撈嘅依賴性，

抗風險能力都加強。因自熱火鍋方便快捷，口味多樣，能適應更多場景，面世後就獲得「孖屐」

嘅喜愛。自２０１７年到今，自熱火鍋「孖屐」規模增速達４﹒５倍，而頤海中期自熱火鍋都錄

得九成六嘅強勁增長。機構預料，隨自熱火鍋不斷推廣，「孖屐」規模將由２０１９年５５億人

仔擴大到２０２０年７０億人仔。



＊看好火鍋股下半年表現，待回調吸納＊



總體來睇，進入下半年因神州疫情已受控，而秋冬季節又係火鍋嘅旺季，加上海底撈上半年

積極擴張，料下半年佢嘅平均翻檯率同顧客人均消費都會有所提升；而頤海背靠海底撈擴張門店

，自身有自熱火鍋嘅普及，收入年複合增長會亦會繼續以雙位數增長。阿臣中長線係比較睇好兩

者。不過自公布業績後，兩股就不斷破頂，料短期會有回調壓力，待股價回落到十天線附近（海

底撈約４７﹒４２銀，頤海國際約１１４﹒５１銀）再考慮吸納。

另外，因三一國際（００６３１）目前基本面偏弱，加上與其他重卡比較偏落後，阿臣趁佢

近排反彈，於４﹒３３銀全數沽，賺３２６銀（已扣手續費）。



表列截至９月２日早上１１時１５分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １４２９﹒５０ １４２９５

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １１６﹒００ ２３２００

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２８８﹒４０ ５７６８０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３９３﹒４０ ３９３４０

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股票市值 ： １３４５１５元

凍結資金 ： ２１７１７元

剩餘現金 ： ８７１５２元

組合淨值 ： ２４３３８４元

組合本月收益表現： ＋ ０﹒９％（截至上月底止組合淨值：２４１１１２元）

組合累計收益表現： ＋１３１﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至９月２日早上１１時１５分

