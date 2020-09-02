《談國論企－黎偉成》服務業８月份復擴建築業尚佳

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２０年８月份環比增速再度明顯提升，不

僅受惠於服務業的情況有明顯改善，甚至建築業尚保持強烈的擴張力度，顯非製造業經營情況處

反覆改善之態。連同製造業採購經理指收ＰＭＩ，可在相當程度顯政府力控新冠狀肺炎疫症

ＣＯＶＩＤ－１９取效，內需對服務、建築及製造業的產銷逐步產生良性的支持和效應，國民經

濟初步重納復甦軌道，甚至達穩中有進的政策性目標。



＊服務業保持擴張力度成本升售價尚穩＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２０年８月份所達

５５﹒２，環比增長整整１個百分點，而７月份５４﹒２環比回落０﹒２個百分點，加上６月份

５４﹒４環比升０﹒８個百分點、５月份５２﹒３升０﹒２個百分點、４月份５３﹒２升０﹒９

個百分點和３月份５２﹒３更漲２２﹒７個百分點之四連升，顯示非製造業現況相當不錯。

先談（甲）服務業的商務活動指數，於２０２０年８月份所達５４﹒３，環比增長１﹒２個百分

點，較７月份５３﹒１環比回落０﹒３個百分點要強，尤其是此數於３至６月出現四連升：６月

份５３﹒４升１﹒１個百分點、５月份５２﹒３環比升０﹒２個百分點、４月份５２﹒１升

０﹒３個百分點和３月份５１﹒８升２１﹒７個百分點，反映出服務業處頗不錯的擴張軌道。

尤其是服務業的（一）新訂單分類指數於８月份達５１﹒５環比增長０﹒５個百分點，較７

月份５１環比減１﹒３個百分點有改善，連同６月份５２﹒３環比增０﹒６個百分點、５月份

５１﹒７環比升０﹒２個百分點、４月份升２﹒６個百分點至５１﹒９及３月份大幅回升

２２﹒３個百分點，屬穩步擴張之象；尤其是以製造業為主的工業在３月上旬始復工復產，而服

務業之恢復運作通常會滯後，仍見反覆擴張，反映出居民住戶對各種各樣的服務需要甚殷。

內需仍殷，可見之於國家統計局所發布的最新資料：「從行業大類看，鐵路運輸、航空運輸

、住宿、電信廣播衛星傳輸服務的商務活動指數是６０或以上」，此數（１）所涉「６０或以上

」與７月份相若，相對於６月份的「５５」大幅提升５個百分點，當可視之為佳象；且（２）進

一步反映出物流與人流活動相當強烈，５Ｇ拉動的通信需求保持快新成長，難得的更是（３）住

宿服務業的業務有快速的擴張，意味控疫達效促人們出外消費。

至於低於臨界點的，８月份有：「資本市場服務、房地產」，７月份為「保險、房地產、租

賃」等服務業，其中房地產業已連續兩個月處於收縮狀況。

另一個利好因素為（二）服務業保持良好的競爭力：（１）投入產品價格分類指數於８月份

達５１﹒７和環比回落整整１個百分點，上月環比則升０﹒２個百分點，而（２）銷售價格分類

指數環比跌０﹒１個百分點至４９﹒８，上月則升０﹒８個百分點至４９﹒９，仍低於臨界點的

收縮水平，即售價尚未受到成本價格較快增長的太大壓力。估計擴張的力度仍然可控。

肺疫防控達’外防輸入、內防反彈’的政策要求，各業的復工復產復商復市，使居民住戶恢

復了工作和收入，就會使服務業有更快和更為全面的復甦。

由是服務業的商務活動預期指數在８月份達６１﹒３，環比略跌０﹒１個百分點，而７月份

６１﹒４環比增長２﹒４個百分點，顯示此一行業對業務發展前景感到信心。



＊建築業成本跌售價略升有利未來發展＊



至於（乙）建築業，業務保持快速擴張：商務活動指數於２０２０年８月份達６０﹒２和環

比回落０﹒３個百分點，７月份達６０﹒５環比回升０﹒７個百分點，為連續兩個月高於６０和

擴張力度第三個月最大者，主要受惠於（Ｉ）新訂單分類指數於８月份達５６﹒４和環比回升１

﹒８個百分點，上月環比回落０﹒６個百分點處５４﹒６。中央、省市、鄉鎮等許許多多的基礎

建設項目要在復工復產「追落後」，和工商各業的企業最起碼挺續原本部署的資本投資，對建築

業有相當的支持。

由是（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於８月份環比即使回落２個百分點，但處５４﹒２

的較快擴張水平，故業務活動預期指數於達６６﹒６。

（ＩＩＩ）建築業的成本及價格皆回落：投入品價格分類指數於８月份回落２﹒４個百分點

至５２﹒６，而銷售價格分類指數環比升０﹒９個百分點至５２﹒２。此意味建築業競爭力有提

升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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