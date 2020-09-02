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02/09/2020 09:26

《異動股》科指開升近３％創新高，ＡＴＭＸ齊造好騰訊飆升近３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股三大指數全線上升，科技股領漲，恆生科技指數今早開
報７８７４點，升１９９點或升２﹒６０％。
　　ＡＴＭＸ齊造好騰訊控股（００７００）Ｈ股現價升２﹒９７％，報５５５元；成交約１４
０萬股，涉資７﹒６６億元。小米集團－Ｗ（０１８１０）升３﹒９１％，報２６﹒６元；美團
點評－Ｗ（０３６９０）升５﹒８２％，報２８０元；暫為最好表現科指股。
里巴巴（０９９８８）升２﹒５５％，報２９０元。
　　現時，恆生指數報２５２３９，升５５點或升０﹒２２％，主板成交１１８﹒１５億元。國
企指數報１００２７，升１３點或升０﹒１４％。
　　上證綜合指數報３４２０，升９點或升０﹒２９％，成交３４﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８８１，升３１點或升０﹒２３％，成交５０﹒７０億元人民幣。

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評　（０３６９０）　２８０﹒００元　　　升５﹒８２％
　　京東集團　（０９６１８）　３２６﹒００元　　　升５﹒４３％
　　小米集團　（０１８１０）　　２６﹒６０元　　　升３﹒９１％
　　平安好醫生（０１８３３）　１１８﹒２０元　　　升３﹒５９％
　　比亞迪電子（００２８５）　　３４﹒７０元　　　升３﹒４３％

　　騰訊控股　（００７００）　５５５﹒００元　　　升２﹒９７％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２９０﹒００元　　　升２﹒５５％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１１７﹒４０元　　　升２﹒５３％
　　心動公司　（０２４００）　　４１﹒３０元　　　升２﹒３５％
　　阿里健康　（００２４１）　　１９﹒０４元　　　升２﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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