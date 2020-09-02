《異動股》京東攀升７％再破頂上半年銷售額增近三倍，阿里揚２％

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國電商股顯著造好，本港相關股份跟隨，多隻更再創歷史

新高。

京東集團－ＳＷ（０９６１８）美股隔晚揚近半成，最新則公布上半年銷售額增近三倍，並

將於「京東全球售９９超級周年慶」推出優惠，其港股目前升７﹒１８％，報３３１﹒４元，盤

中高見３３７﹒２元再破頂，升幅高達９％；成交約３１２萬股，涉資１０﹒２１億元，為第七

大活躍股份。

面向全球消費者的京東全球售９９超級周年慶於昨日（１日正）式開啟，持續至９月９日，

後續返場活動將持續至９月１３日。

另外，京東今年上半年的香港地區銷售保持穩步增長，按年增長近３倍。京東６１８購物節

數據顯示，香港從６月１日至１８日成交額按年增長２倍，用戶數增長逾３倍，最受香港用戶歡

迎的商品中，食品飲料、電腦數碼、手機仍然名列前茅；疫情之下，消費品尤其是食品增長顯著

。

至於本地電商股的佼佼者－－香港電視（０１１３７），目前再攀高升７﹒９７％，報１３

元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３６﹒５５％；盤中高見１３﹒３元再創新高。

而阿里巴巴（０９９８８）斥資６６億元人民幣增持圓通速遞（滬：６００２３３），阿里

揚升２﹒２６％，報２８９﹒２元，盤中高見２９０﹒８元破頂。

以好友大戶的買盤動力及資金流向計，最理想的是京東。據經濟通報價系統顯示，大戶主動

買沽比率達６０：４０，資金淨主動買入１﹒４９億元；其餘兩股的大戶主動買沽比率均不合格

，並錄淨賣出。

據媒體報道，拼多多旗下社區團購項目「多多買菜」已正式在武漢和南昌兩座城市上線，多

多買菜定位於拼多多旗下社區團購平台，採取預訂＋自提模式，服務社區消費者。拼多多隔晚美

股走高近３％



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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電商股

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ３３１﹒４０元 升７﹒１８％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２８９﹒２０元 升２﹒２６％

香港電視 （０１１３７） １３﹒００元 升７﹒９７％



龍頭新經濟股

美團點評－Ｗ （０３６９０） ２７４﹒２０元 升３﹒６３％

騰訊控股 （００７００） ５４８﹒５０元 升１﹒７６％

小米集團－Ｗ （０１８１０） ２５﹒８０元 升０﹒７８％

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（ｋｌ）

