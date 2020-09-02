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即市新聞

02/09/2020 14:22

《異動股》圓通速遞國際升幅擴至２﹒７倍，成交打入第十大活躍股

　　《經濟通通訊社２日專訊》圓通速遞（０６１２３）現價升２７６﹒３８％，報７﹒４９元
；成交約３﹒１１億股，涉資１４﹒０５億元，暫為成交額第十大個股。
　　圓通速遞國際母公司圓通速遞股份（滬：６００２３３）公告，公司控股股東及實際控制人
擬以每股１７﹒４０６元人民幣的價格，向阿里巴巴（０９９８８）轉讓３﹒７９億股股份，佔
公司股份總數的１２％，轉讓價款為６６億元人幣。
　　轉讓完成後，阿里巴巴持有圓通速遞股份的股份升至２２﹒５％。
　　阿里巴巴現升２﹒８３％，報２９０﹒８元，創上市新高。
　　現時，恆生指數報２５１９０，升６點或升０﹒０２％，主板成交１１７６﹒３０億元。國
企指數報１００２７，升１４點或升０﹒１４％。恆生科技指數報７８７９，升２０４點或升
２﹒６７％。
　　上證綜合指數報３４１２，升１點或升０﹒０５％，成交２９００﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９２８，升７９點或升０﹒５７％，成交５２４３﹒９２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　
　　亞洲物流（００３５１）　　　０﹒２９０元　　升　　１﹒７５％
　　先豐服務（００５００）　　　０﹒５６０元　　升　　１﹒８２％
　　中國外運（００５９８）　　　２﹒０４０元　　升　　６﹒２５％
　　嘉里物流（００６３６）　　１３﹒４２０元　　升　　０﹒９０％
　　中遠海港（０１１９９）　　　４﹒４４０元　　升　　０﹒４５％
　　粵運交通（０３３９９）　　　１﹒９６０元　　跌　　２﹒９７％
　　圓通速遞（０６１２３）　　　７﹒４９０元　　升２７６﹒３８％
　　亞洲速運（０８６２０）　　　０﹒１９７元　　升　１３﹒８７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２９０﹒８００元　　升　　２﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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