《異動股》圓通速遞國際升幅擴至２﹒７倍，成交打入第十大活躍股

《經濟通通訊社２日專訊》圓通速遞（０６１２３）現價升２７６﹒３８％，報７﹒４９元

；成交約３﹒１１億股，涉資１４﹒０５億元，暫為成交額第十大個股。

圓通速遞國際母公司圓通速遞股份（滬：６００２３３）公告，公司控股股東及實際控制人

擬以每股１７﹒４０６元人民幣的價格，向阿里巴巴（０９９８８）轉讓３﹒７９億股股份，佔

公司股份總數的１２％，轉讓價款為６６億元人幣。

轉讓完成後，阿里巴巴持有圓通速遞股份的股份升至２２﹒５％。

阿里巴巴現升２﹒８３％，報２９０﹒８元，創上市新高。

現時，恆生指數報２５１９０，升６點或升０﹒０２％，主板成交１１７６﹒３０億元。國

企指數報１００２７，升１４點或升０﹒１４％。恆生科技指數報７８７９，升２０４點或升

２﹒６７％。

上證綜合指數報３４１２，升１點或升０﹒０５％，成交２９００﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１３９２８，升７９點或升０﹒５７％，成交５２４３﹒９２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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亞洲物流（００３５１） ０﹒２９０元 升 １﹒７５％

先豐服務（００５００） ０﹒５６０元 升 １﹒８２％

中國外運（００５９８） ２﹒０４０元 升 ６﹒２５％

嘉里物流（００６３６） １３﹒４２０元 升 ０﹒９０％

中遠海港（０１１９９） ４﹒４４０元 升 ０﹒４５％

粵運交通（０３３９９） １﹒９６０元 跌 ２﹒９７％

圓通速遞（０６１２３） ７﹒４９０元 升２７６﹒３８％

亞洲速運（０８６２０） ０﹒１９７元 升 １３﹒８７％

阿里巴巴（０９９８８） ２９０﹒８００元 升 ２﹒８３％

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（ｙｋ）

