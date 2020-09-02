《午市前瞻》受中美博弈影響，料港股短期仍於兩萬五水平爭持

《經濟通通訊社２日專訊》美股三大指數於９月首個交易日造好，而納指與標普５００指數

再創歷史新高，惟港股今早高開５５點報２５２３９點後已是半日高位。因Ａ股走勢偏軟，港股

急轉更曾跌穿二萬五關曾見２４９３１點，其後於二萬五關窄幅上落。最終港股半日收２５０４

５點，跌１３９點或跌０﹒５５％，主板成交９１６﹒９９億元。國企指數報９９８２點，跌３

０點或跌０﹒３１％。市場續炒科技股，恆生科技指數半日收７８２９點，升１５４點或升２﹒

０１％，盤中見７８９１點為歷史新高。

Ａ股市場方面則個別發展，上證綜合指數報３３９７點，跌１３點或跌０﹒３９％，成交２

０８４﹒２８億元人民幣。深證成分指數報１３８５４點，升４點或升０﹒０３％，成交３７５

１﹒３４億元人民幣。

藍籌股由中聯通（００７６２）領跌，挫３﹒０３％，報５﹒４４元。重磅股方面，則由友

邦（０１２９９）領跌１﹒３１％，報７９﹒３５元；中移動（００９４１）軟１﹒３％，報５

３﹒１元；匯控（００００５）跌１﹒１９％，報３３﹒１元；港交所（００３８８）軟０﹒１

％，報３９３﹒８元，而騰訊（００７００）則走高１﹒２１％，報５４５﹒５元。



＊納指創新高，ＡＴＭＸＪ齊揚＊



納指再創新高帶動科技股領漲，ＡＴＭＸＪ今早齊揚升，阿里（０９９８８）、美團（０３

６９０）、小米（０１８１０）與京東（０９６１８）齊齊破頂，隨後升幅略收窄，小米亦轉跌

。京東飆６﹒４％，報３２９元；阿里巴巴升１﹒９８％，報２８８﹒４元；美團升３﹒７％，

報２７４﹒４元；騰訊走上１﹒２１％，報５４５﹒５元；小米軟１﹒３７％，報２５﹒２５元

。

內地教育部加強監管教育範疇與收費制度，教育股普挫。睿見教育（０６０６８）跌２１﹒

９３％，報３﹒２４元；天立教育（０１７７３）挫２３﹒４４％，報６﹒７３元；楓葉教育（

０１３１７）跌１８﹒８３％，報２﹒５元；成實外教育（０１５６５）挫１１﹒７６％，報２

﹒５５元；宇華教育（０６１６９）跌６﹒２％，報７﹒１１元；中教控股（００８３９）走落

３﹒３５％，報１５元；中國科培（０１８９０）軟３﹒９５％，報６﹒３２元。

本港肺炎確診數字重回單位數，疫情回穩惟港產股仍個別發展，領展（００８２３）領跑升

３﹒２７％，報６３﹒１元；九置（０１９９７）升１﹒４％，報３２﹒５５元。惟長實（０１

１１３）跌１﹒１９％，報４１﹒５元；恆基地產（０００１２）軟０﹒８４％，報２９﹒６元

；太古公司Ａ（０００１９）跌０﹒８３％，報４１﹒８５元；恆隆地產（００１０１）跌０﹒

６８％，報２１﹒８５元；新世界發展（０００１７）走低０﹒６３％，報３９﹒６５元。



＊摩通看淡內銀股，工行領跌逾２％＊



摩通看淡內銀股表現，其中將農行（０１２８８）、工行（０１３９８）、郵儲行目標價分

別降至２﹒９元、５元及４﹒１元，評級由「增持」降至「中性」。內銀股齊走軟領跌港股。工

行（０１３９８）下行２﹒０９％，報４﹒２２元；建行（００９３９）跌２％，報５﹒３８元

；交行（０３３２８）挫１﹒２５％，報３﹒９６元；中銀（０３９８８）軟１﹒１９％，報２

﹒４９元；農行（０１２８８）跌１﹒５６％，報２﹒５２元；惟招行（０３９６８）走上１﹒

６３％，報３７﹒３元。

銀保監指險企第二季末平均綜合償付能力充足率達２４３％，惟內險股齊走軟，國壽（０２

６２８）挫１﹒６％，報１８﹒４８元；新華保險（０１３３６）跌０﹒６４％，報３０﹒８５

元；中國太保（０２６０１）跌１﹒１５％，報２１﹒５５元；中國財險（０２３２８）軟０﹒

５％，報６元；中國平安（０２３１８）下行０﹒９２％，報８１﹒２元。

澳門博彩監察協調局公布，８月博彩毛收入為１３﹒３億澳門元，按年跌９４﹒５％，累計

首８月收入為３６３﹒９億澳門元，按年跌８１﹒６％。雖有報道指澳門政府將發放共２﹒９億

元消費券，吸引內地遊客到當地旅遊消費，同時富瑞亦看好賭業９與１０月盈利將溫和改善與加

快增長，惟賭股仍走低。金沙（０１９２８）領跌２﹒９％，報３３﹒４５元；永利澳門（０１

１２８）跌２﹒５７％，報１４﹒４元；新濠國際（００２００）走低１﹒８５％，報１６﹒９

６元；澳博（００８８０）下行１﹒８４％，報１０﹒６６元；美高梅（０２２８２）挫０﹒９

２％，報１０﹒７８元；銀娛（０００２７）軟０﹒８８％，報６１﹒６元。



＊麥嘉嘉：回Ａ成吉利催化劑，有貨要及時止賺＊



隔晚美股個別發展，港股今早輕微高開５５點後，便跟隨Ａ股掉頭回落，曾挫兩百點，申萬

宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，港股此前曾試突破２５０天線，惟不果後

掉頭下跌，目前市場仍主要關注中美關係，尤其是以ＴｉｋＴｏｋ事件為焦點，近日中國商務部

更新了技術出口管制。加上恆指裡中資金融股比重大，五大行本周出業績後股價受壓，料港股短

期仍於兩萬五爭持，在百天線（約２４６３０點）見支持。

上日（１日）吉利（００１７５）正式向上交所提交在Ａ股科創板上市的招股書，本日表現

突出。麥嘉嘉指出，吉利回Ａ股將會成為其股價的催化劑，另外，從中汽協產能及汽車經銷商庫

存數據造好，說明中國汽車行業復甦。不過，她不建議投資者現價高追，亦提醒有貨的投資者應

在吉利正式在Ａ股上市日期前及時止賺。（ｆｚ、ｊｃ）

