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即市新聞

02/09/2020 15:37

《美元走勢－羅明立》歐元短線仍可小注做多，長倉宜見好要收

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１３　　　１０５﹒８５　　　１０６﹒０７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９２４　　　１﹒１８９２　　　１﹒１８９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４０１　　　１﹒３３６３　　　１﹒３３６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２０　　　０﹒９０９３　　　０﹒９１１７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）８月製造業指數續升至５６，高於市場預期的
５４﹒５，為連續三個月增長，並創超過一年新高。其中，新訂單分類指數升至６７﹒６，創
２０１７年１２月後最高。至於就業指數則升至４６﹒４，但數字仍低於５０，反映就業市場仍
處萎縮狀態。另外，美國８月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５３﹒１，雖然略低於預期的
５３﹒６，不過反映行業持續擴張。美匯指數先跌後回，日線圖顯示近期三個低點９２﹒５０、
９２﹒１２及９１﹒７５形成下行支持線，而ＲＳＩ繼續背馳，需提防美元反撲。短期仍可維持
高沽美元，但止損必須合理設置並且見好要收。
　
　　澳洲央行於議息會議後，宣布維持利率於０﹒２５％不變，同時續將三年期國債收益率目標
維持於０﹒２５％水準，符合市場預期。此外，央行亦決定增加定期融資設施的規模至２０００
億澳元，並延長其使用期限至２０２１年６月，目的在於為受疫情影響企業持續提供資金，目前
該融資設施已使用了約５２０億澳元額度。澳元傾向偏寬鬆的貨幣政策，刺激短線澳元回落。
　　非美貨幣昨日（１日）先升後偏軟，歐元破１﹒２０後跌超過１００點，短線走勢有風險，
現時１０天及２０天線在１﹒１８５０附近，仍可小注做多，但長倉近期不易太貪，見好要收。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８８０　　　１﹒１９６０　　　１﹒１８３５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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