《美元走勢－羅明立》歐元短線仍可小注做多，長倉宜見好要收

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０６﹒１３ １０５﹒８５ １０６﹒０７

歐元╱美元 １﹒１９２４ １﹒１８９２ １﹒１８９５

英鎊╱美元 １﹒３４０１ １﹒３３６３ １﹒３３６４

美元╱瑞郎 ０﹒９１２０ ０﹒９０９３ ０﹒９１１７

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）８月製造業指數續升至５６，高於市場預期的

５４﹒５，為連續三個月增長，並創超過一年新高。其中，新訂單分類指數升至６７﹒６，創

２０１７年１２月後最高。至於就業指數則升至４６﹒４，但數字仍低於５０，反映就業市場仍

處萎縮狀態。另外，美國８月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５３﹒１，雖然略低於預期的

５３﹒６，不過反映行業持續擴張。美匯指數先跌後回，日線圖顯示近期三個低點９２﹒５０、

９２﹒１２及９１﹒７５形成下行支持線，而ＲＳＩ繼續背馳，需提防美元反撲。短期仍可維持

高沽美元，但止損必須合理設置並且見好要收。



澳洲央行於議息會議後，宣布維持利率於０﹒２５％不變，同時續將三年期國債收益率目標

維持於０﹒２５％水準，符合市場預期。此外，央行亦決定增加定期融資設施的規模至２０００

億澳元，並延長其使用期限至２０２１年６月，目的在於為受疫情影響企業持續提供資金，目前

該融資設施已使用了約５２０億澳元額度。澳元傾向偏寬鬆的貨幣政策，刺激短線澳元回落。

非美貨幣昨日（１日）先升後偏軟，歐元破１﹒２０後跌超過１００點，短線走勢有風險，

現時１０天及２０天線在１﹒１８５０附近，仍可小注做多，但長倉近期不易太貪，見好要收。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８８０ １﹒１９６０ １﹒１８３５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

